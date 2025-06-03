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健康 > 名人健康事

林正杰肺腺癌病逝》肺癌危險因子、警訊、篩檢一次看

2025/06/03 19:52

民進黨創黨元老、前立委林正杰於今（3日）肺腺癌病逝，享壽73歲。（資料照）

民進黨創黨元老、前立委林正杰於今（3日）肺腺癌病逝，享壽73歲。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有「街頭小霸王」之稱的民進黨創黨元老、前立委林正杰8年前曾透露確診肺腺癌，今（3）日經友人證實逝世，享壽73歲。衛福部說明，肺癌是一種生長於支氣管或肺泡的惡性腫瘤，在台灣，肺癌高居國人癌症死因首位，每年超過9000人死於肺癌。

肺癌危險因子

衛福部指出，造成肺癌的原因很多，包括：菸害、空氣污染、職場（如石綿、砷）或居家環境暴露（如氡氣）、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、煮食未使用抽油煙機等。

肺癌早期警訊

衛福部表示，肺癌初期通常症狀不明顯，但瞭解肺部的「求救信號」，有助提高自我警覺，察覺早期症狀，及早發現，及早治療。常見的肺癌症狀包括：

●持續咳嗽且未見好轉。
●咳痰帶有血絲或咳血。
●呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲。
●持續胸痛且有惡化情形。
●聲音沙啞。
●骨關節疼痛。
●無預警的體重下降、食慾不振。

衛福部提醒，若出現上述症狀，雖有可能不是肺癌引起的，仍建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治，以免耽誤病情。

LDCT肺癌篩檢 2年1篩

國健署為降低肺癌對國人的健康威脅，於今（114）年起擴大肺癌篩檢服務，下修具肺癌家族史者篩檢年齡（男性45歲、女性40歲），並放寬重度吸菸者條件。有下列任一肺癌風險因子且具健保身分之民眾，每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查。

●具肺癌家族史：45-74歲男性或40-74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

●重度吸菸者：50-74歲吸菸史達20包-年（平均每天吸菸包數x吸菸年數）以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。

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