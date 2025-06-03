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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

藥局傳缺藥？ 疾管署澄清：上週情況、早已補足

2025/06/03 21:48

新冠疫情升溫，有媒體報導藥局傳出新冠抗病毒藥緊缺，疾管署發言人羅一鈞強調，早已補足，用得快、就會迅速補上，沒有缺藥問題。（記者邱芷柔攝）

新冠疫情升溫，有媒體報導藥局傳出新冠抗病毒藥緊缺，疾管署發言人羅一鈞強調，早已補足，用得快、就會迅速補上，沒有缺藥問題。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠疫情升溫，有媒體報導藥局傳出新冠抗病毒藥緊缺、「2小時就發完」引發民眾擔憂。對此，衛福部疾病管制署今（3日）晚間澄清，該情況發生在5月底，地方衛生局早在隔日就補貨到位，喊缺的藥局目前仍有庫存，強調「沒有缺藥的問題！」

疾管署指出，「聯合報」今天下午發出即時新聞，引述基層藥師說法「新效期藥物日前雖開始發放，但1家藥局只拿到10盒，1、2小時就全數發完，藥物仍非常緊缺」、「預計明天下午可寄到，不過，是否真能收到，還需要看明天情況而定」。

疾管署發言人羅一鈞表示，針對該則報導，疾管署已於下午轉請新北市衛生局了解情況。經衛生局與藥局藥師確認，相關情形發生於上週（5月28日）。該藥局於5月29日向衛生局反映後，當天即獲調度補貨96盒抗病毒藥物倍拉維，截至今日仍有51盒庫存，早已無缺藥問題。

羅一鈞補充，衛生局也針對轄內3家核心藥局適時調度藥物，疾管署將於明天（4日）依地方提出的需求，再撥補1萬512人份倍拉維至新北市衛生局及各配賦點，包括該藥局。

疾管署強調，公費口服抗病毒藥物庫存充足，中央和地方的調度配賦管道均暢通，絕無藥物緊缺，「用得快、就會迅速補上」。今攤統計最新庫存量，瑞德西韋19.8萬劑、倍拉維42.7萬人份、莫納皮拉韋8077人份、XOCOVA（舒冠效）4975人份，且簽訂開口合約，隨時可追加叫貨，請民眾和醫藥界放心，並感謝基層藥師在此波疫情全力協助各項防疫工作。

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