健康網》豆漿能完全取代牛奶？ 營養師用3角度分析

營養師提及，豆漿的鈣質是牛奶的1/3倍；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豆漿真的能完全取代牛奶嗎？營養師張益堯表示，不一定！2者營養價值不同，從不同角度來看，答案會不一樣，像是以蛋白質來說，2者都是很棒的蛋白質來源；以油脂來看，牛奶含有較多飽和脂肪，但豆漿屬多元不飽和脂肪酸，因此略勝一籌；鈣質則是牛奶大勝，是豆漿3倍。

張益堯於臉書粉專「張益堯營養師/西餐廚師/橄欖油品油師」發文說明，牛奶富含優質蛋白質、豐富好吸收的鈣質。針對豆漿、牛奶能否相互替代，他從蛋白質、鈣質、油脂分析2者差距。

請繼續往下閱讀...

營養師表示，牛奶富含優質蛋白質、豐富好吸收的鈣質；示意圖。（圖取自freepik）

張益堯指出，站在蛋白質的角度，牛奶與豆漿互為伯仲，都是很棒的優質蛋白質來源；站在油脂的角度來看，牛奶油脂中飽和脂肪較高，對心血管負擔較大，但豆漿中的油脂屬多元不飽和脂肪酸，因此豆漿略勝一籌。

張益堯進一步分析，以鈣質含量來看，牛奶有豐富好吸收的鈣質，豆漿鈣質卻只有牛奶約1/3，不過，一樣的是大豆製品，豆腐或豆乾在加工過程加入硫酸鈣，鈣質也大大提升，比牛奶還要豐盛。

張益堯建議，若喝牛奶會拉肚子的朋友，患有乳糖不耐症者，可透過豆漿補充優質蛋白質，但是別忘了也要吃豆腐與豆乾，來補充鈣質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法