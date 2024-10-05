健康網》躺在沙發滑手機好愜意？ 醫：日後恐椎間盤突出

醫師指出，半躺半坐讓脊椎處於不自然的曲度，頸椎及脊椎也會呈現懸空及彎曲狀態，長期下來會讓腰椎負荷沉重，還可能引發椎間盤突出；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕休息時間，躺在沙發上，頭靠扶手滑手機看起來很舒服，但陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢提醒，長期下來會讓腰椎負荷沉重，還可能引發椎間盤突出、脊椎側彎，甚至關節炎等，除了半躺半坐很傷身外，趴臥、盤腿坐、三七步同樣也很傷腰椎。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，在辦公室動輒7-8個小時坐著不動，難免會覺得腰痠背痛，回到家就只想找個舒服的姿勢好好放鬆，不過看似舒服的姿勢其實對腰椎傷害很大，以下4種是日常生活中常見的「傷腰椎」姿勢。

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●半躺半坐：靠在沙發上半躺半坐，相信是許多人最愛的姿勢，但這會讓脊椎處於不自然的曲度，頸椎及脊椎也會呈現懸空及彎曲狀態，導致壓力倍增，長期下來容易引發腰椎受傷的情形。

●趴臥姿勢：你也喜歡趴著看書或玩手機嗎？這樣的姿勢下，主要是由頸椎及背部肌肉出力支撐身體，脊椎往往會被過度壓迫，進而導致腰痛、脖子僵硬、肩頸緊繃等問題。

●盤腿坐：盤腿坐雖然很方便也很舒服，但容易使脊椎過度彎曲，髖關節與膝蓋也會產生壓迫，壓力多集中在下背及腰椎，長期下來就容易發生骨盆歪斜、椎間盤突出等不適症狀。

●三七步：偶爾久站或等待時都習慣站三七步嗎？一定要趕快改掉這個壞習慣！三七步多以一腳承重，另一腳放鬆，容易導致骨盆歪斜，也會使脊椎往一邊歪斜旋轉，進而影響脊椎的排列，增加腰椎壓力。

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