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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

「台灣不會發生麻疹大流行」 羅一鈞籲長者儘速施打流感疫苗

2025/01/09 12:13

民進黨醫師立委王正旭（左）今邀請衛福部長邱泰源（中）、疾管署副署長羅一鈞（右）等人共同舉辦「全民健康過好年，強化防疫趁節前」記者會。（記者謝君臨攝）

民進黨醫師立委王正旭（左）今邀請衛福部長邱泰源（中）、疾管署副署長羅一鈞（右）等人共同舉辦「全民健康過好年，強化防疫趁節前」記者會。（記者謝君臨攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕農曆春節將至，「國民女婿」、衛福部疾管署副署長羅一鈞今（9）日表示，目前台灣及鄰近國家包括日本、中國，首當其衝威脅最大的疫情還是流感，今年流感疫苗的吻合度很好，還剩下60萬劑，呼籲65歲以上長者儘速施打。至於大家關心的麻疹疫情，羅一鈞說明：國內兒童麻疹疫苗接種完成率98%，只要95%以上接種率，就不會有大流行，「大家完全放心，台灣不會有麻疹大流行。」

民進黨醫師立委王正旭今邀請衛福部長邱泰源、疾管署副署長羅一鈞、醫師公會全國聯合會秘書長張必正、基隆市醫師公會理事長王俊傑、台北市醫師公會理事劉漢宗，以及桃園市醫師公會理事長吳家淦等人共同舉辦「全民健康過好年，強化防疫趁節前」記者會，呼籲全民春節期間落實防疫。

王正旭表示，這次過年相當長，有9天，滿多民眾會有出國旅遊、返鄉拜年等聚會行程，疫苗接種還有機會加強，呼籲民眾勤洗手、打噴嚏做好防護動作，減少疫情散播，戴口罩也是重要防疫措施，大家共同守住疫情。

邱泰源指出，從2018年開始，每年春節前都會開記者會提醒民眾，讓全民知道現階段面臨疫情的真實狀況，該打的疫苗趕快打，醫療體系也會做好準備，

針對近期民眾關切的疫情狀況，羅一鈞強調，最近日本流感大爆發，很多赴診所就醫者都是剛玩回來，一驗就是A型流感，目前在東亞流行的H1N1型流感殺傷力滿強的，包括日本、中國、台灣呼吸道引起疫情排名第一的都是流感。1月1日起已開放全民接種，強烈呼籲大家趕快施打流感疫苗。

羅一鈞表示，目前流感疫情現況，上週就診人次12.7萬，將於春節前後達到最高峰，一週恐上看15萬人次，將對醫療造成不小負擔，希望更多人願意打疫苗，讓感染人數降低，大家放心過好年，不用擔心醫療量能被威脅到的狀況。

羅一鈞也特別強調一個族群，就是65歲以上長輩，目前接種率45%，落後設定目標55%，長輩在流感大流行時首當其衝，是重症、死亡的高風險族群，呼籲長輩在春節前盡快打疫苗。至於新冠疫情目前處於相對低點，叫不用擔心威脅，藥物儲備也相當充足，請大家放心。

有關民眾關切的麻疹部分，羅一鈞重申，國內兒童麻疹疫苗接種完成率98%，只要95%以上接種率，就不會有大流行，大家完全放心台灣不會有麻疹大流行。

羅一鈞指出，根據食藥署統計，目前兩家廠商庫存的自費麻疹疫苗總數是2.7萬劑，專家建議兩類民眾需要施打疫苗，第一類是醫護相關工作人員，第二類是近期要前往越南、印度等麻疹流行國家者，可以考慮自費接種。他也提及，2月自費廠商會再進1萬劑，民眾不需在此時搶打，過完年疫苗量會更充足。

「預防絕對勝於治療！」張必正說，除施打疫苗之外，免疫力夠好就不會生病，均衡飲食，睡眠充足，在外面盡量戴口罩，不必要就不去人多場合。

民進黨醫師立委王正旭今邀請衛福部長邱泰源、疾管署副署長羅一鈞等人共同舉辦「全民健康過好年，強化防疫趁節前」記者會。（記者謝君臨攝）

民進黨醫師立委王正旭今邀請衛福部長邱泰源、疾管署副署長羅一鈞等人共同舉辦「全民健康過好年，強化防疫趁節前」記者會。（記者謝君臨攝）

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