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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》染麻疹竟讓「免疫失憶」！ 醫籲接種疫苗、補充維生素A

2025/01/08 20:28

醫師表示，適量補充維生素A能幫助免疫系統恢復，減少麻疹的併發症；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，適量補充維生素A能幫助免疫系統恢復，減少麻疹的併發症；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期國內麻疹疫情升溫，人心惶惶。醫師張家銘引述研究指出，麻疹除了大眾普遍認知的「發燒、紅疹、傳染力很強」等，還可能造成免疫失憶（immune amnesia），讓身體容易感染其他疾病，而且影響時間不短，可能持續數月甚至數年，呼籲民眾可以接種疫苗預防，或補充維生素A，減少併發症。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，免疫失憶是麻疹常常被忽略的副作用，這會將大家辛辛苦苦建立的免疫抵抗力消除掉。這種隱形的影響，可能在民眾康復後的好幾年裡，悄悄地削弱健康。

研究：最多刪除孩子73%抗體

張家銘指出，哈佛大學研究發現，麻疹病毒就像一種「免疫系統的電腦病毒」，專門刪除我們的免疫記憶！大家的免疫系統裡有一個「記憶檔案庫」，記錄著過去接觸過的病原體。當這些病原體再次來襲時，免疫系統就能迅速辨認並發動攻擊。但麻疹病毒會把這些記憶檔案刪掉，研究人員測量了感染麻疹的孩子體內抗體數量，發現麻疹病毒能刪除11%到73%的抗體。

這些抗體原本是用來保護大家免受其他病毒和細菌感染，像水痘、肺炎、疱疹這些「老敵人」。但是，感染麻疹後，免疫系統變得遲鈍，甚至完全忘記這些敵人。舉例來說：如果一個人在感染麻疹前，有100種針對水痘病毒的抗體，那麼感染後可能只剩下50種，對水痘的防禦力也跟著減半。如果失去的是特別重要的「中和抗體」，那麼再次感染的風險就會更高。

免疫失憶的影響不只是短短幾天，而是可能持續數月到數年。研究人員發現，感染麻疹的孩子需要幾年的時間才能逐漸恢復丟失的免疫記憶。而對那些營養不良或免疫系統本來就比較弱的孩子來說，情況更糟。麻疹對這些孩子來說，可能不只是一次感染，而是壓垮健康的最後一根稻草。

醫師指出，感染麻疹可能造成免疫失憶，讓身體容易感染其他疾病，而且影響時間不短，可能持續數月甚至數年；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，感染麻疹可能造成免疫失憶，讓身體容易感染其他疾病，而且影響時間不短，可能持續數月甚至數年；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

麻疹不只是「急性疾病」

張家銘表示，麻疹看起來只是一場急性疾病，但它的潛在影響遠比大家想像的要深遠。當大家或家人的小孩得了麻疹，兩年後又因為肺炎住院時，大家可能不會聯想到這兩件事有關聯。但實際上，麻疹可能就是那場健康風暴的起點。它摧毀了免疫記憶，讓身體對其他疾病敞開大門，這些後果需要很長時間才能修復。

「那該怎麼辦？」張家銘說，其實答案很簡單，就是接種麻疹疫苗。麻疹疫苗不僅能防止感染麻疹，還能防止免疫系統被破壞，保護人體對抗其他疾病的能力。此外，可以適量補充維生素A，它能幫助免疫系統恢復，減少麻疹的併發症。

醫師提到，麻疹疫苗不僅能防止感染麻疹，還能防止免疫系統被破壞，保護人體對抗其他疾病的能力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提到，麻疹疫苗不僅能防止感染麻疹，還能防止免疫系統被破壞，保護人體對抗其他疾病的能力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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