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疱疹病毒與阿茲海默症有關？ 最新研究顛覆傳統觀點

2025/01/07 11:36

阿茲海默症是最常見且最影響記憶的失智症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

阿茲海默症是最常見且最影響記憶的失智症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕1種常見的疱疹病毒，竟然可能與阿茲海默症（Alzheimer’s disease）的發病有關！美國匹茲堡大學的科學家們近期發現，單純疱疹病毒一型（herpes simplex virus-1，簡稱HSV-1）與阿茲海默症之間存在著驚人的關聯，這項發現發表於1月2日的《細胞報告》（Cell Reports）期刊，為這種神經退化性疾病的成因，提供了新的線索。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，阿茲海默症是1種常見的神經退化性疾病，患者的腦部會出現2種主要的病理特徵：類澱粉蛋白斑塊（amyloid plaques）和濤蛋白（tau protein）形成的「神經纖維纏結」（neurofibrillary tangles）。過去，濤蛋白通常被認為是有害的，然而這項新的研究卻發現，濤蛋白最初可能是大腦對抗病毒感染的一種防禦機制。

這項研究的資深作者，匹茲堡大學眼科學系助理教授謝梅什博士（Or Shemesh, Ph.D.）表示：「我們的研究挑戰了傳統觀點，顯示濤蛋白最初可能是大腦免疫防禦的一部分。這個發現強調了感染、免疫反應和神經退化之間的複雜交互作用，為治療藥物的開發，提供了新的視角和潛在的新標靶。」

研究團隊在阿茲海默症患者的大腦樣本中，發現了與HSV-1相關的蛋白質。更重要的是，在患者大腦中特別容易受到阿茲海默症影響的區域，發現大量的病毒蛋白與「磷酸化濤蛋白」（phosphorylated tau）形成的纏結共同存在，且隨著病程發展，這個現象更為明顯。

為了進一步驗證，研究人員利用培養皿中培養的人類大腦迷你模型進行實驗。結果顯示，HSV-1感染可能會調節大腦中濤蛋白的含量及其功能。這似乎是一種保護機制，可以減少感染後的人類神經元死亡。

雖然HSV-1如何影響濤蛋白，進而促成阿茲海默症的確切機制尚不清楚，但謝梅什博士和他的同事們計劃在未來的研究中，進一步探索這些問題。他們預計將測試針對病毒蛋白或微調大腦免疫反應的潛在治療策略，並調查類似的機制是否也與其他神經退化性疾病有關，例如帕金森氏症（Parkinson’s disease）和肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症）。

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