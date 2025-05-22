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健康網》肺癌早期難察覺！ 國健署提醒7症狀要就醫
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕肺癌早期往往沒有明顯症狀，這讓許多人在發病初期未能及時發現，了解常見的肺癌症狀，對於及早發現並就醫是至關重要的。國民健康署（下簡稱為國健署）說明，肺癌早期徵兆有7種，其中包含持續咳嗽未好轉、咳痰帶血、呼吸急促、喘鳴、持續胸痛且惡化等症狀，及早發現並就醫對健康十分重要。
國健署在臉書專頁發文分享，7種常見的肺癌症狀：
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●持續咳嗽且未見好轉
●咳痰帶有血絲或咳血
●呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲
●持續胸痛且有惡化情形
●聲音沙啞
●骨關節疼痛
●無預警的體重下降、食慾不振
國健署提醒，出現上述症狀，請儘早就醫尋求醫師諮詢與評估，以免耽誤病情。
另外，如果沒有上述的症狀，國健署也針對重度吸菸者與有肺癌家族史的民眾，提供每2年1次免費肺癌篩檢。
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