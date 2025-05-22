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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》肺癌早期難察覺！ 國健署提醒7症狀要就醫

2025/05/22 19:45

國健署提到，肺癌早期徵兆有7種，其中包含持續咳嗽未好轉、咳痰帶血等症狀，及早發現並就醫對健康十分重要；示意圖。（圖取自shutterstock）

國健署提到，肺癌早期徵兆有7種，其中包含持續咳嗽未好轉、咳痰帶血等症狀，及早發現並就醫對健康十分重要；示意圖。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肺癌早期往往沒有明顯症狀，這讓許多人在發病初期未能及時發現，了解常見的肺癌症狀，對於及早發現並就醫是至關重要的。國民健康署（下簡稱為國健署）說明，肺癌早期徵兆有7種，其中包含持續咳嗽未好轉咳痰帶血呼吸急促喘鳴持續胸痛且惡化等症狀，及早發現並就醫對健康十分重要。

國健署在臉書專頁發文分享，7種常見的肺癌症狀：

持續咳嗽且未見好轉

咳痰帶有血絲或咳血

呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲

持續胸痛且有惡化情形

聲音沙啞

骨關節疼痛

無預警的體重下降、食慾不振

國健署提醒，出現上述症狀，請儘早就醫尋求醫師諮詢與評估，以免耽誤病情。

另外，如果沒有上述的症狀，國健署也針對重度吸菸者與有肺癌家族史的民眾，提供每2年1次免費肺癌篩檢。

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