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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高血壓不治傷「雄風」 醫：拖太久恐導致勃起障礙

2025/05/22 21:42

研究指出，並非所有治療高血壓藥物都會影響性功能，如果不治療高血壓，導致血管硬化而造成勃起障礙，才真的得不償失。；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

研究指出，並非所有治療高血壓藥物都會影響性功能，如果不治療高血壓，導致血管硬化而造成勃起障礙，才真的得不償失。；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多年來，糖尿病、高血脂、痛風等慢性病的衛教已逐漸普及，許多患者願意主動就醫，但相較之下，高血壓這種可由個人輕鬆自我檢測的疾病，仍有不少患者選擇忽略、甚至抗拒治療。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，背後的原因之一，往往是男性擔心「藥物會影響性功能」；但研究指出，並非所有治療高血壓藥物都會影響性功能，如果不治療高血壓，導致血管硬化而造成勃起障礙，才真的得不償失。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，根據多年研究指出，高血壓本身就會導致血管硬化，當血壓持續過高五年以上，局部血管會受到傷害，進而導致勃起功能障礙；且病情越嚴重，性功能不良的風險也越高。因此，若擔心藥物影響性功能而不治療，反而更可能加速問題惡化。

並非所有高血壓藥物都會影響性功能

針對患者常有的顧慮，劉中平強調，並非所有高血壓藥物都會影響性功能。目前常見藥物中，僅乙型阻斷劑與利尿劑較可能導致性功能問題，而鈣離子阻斷劑（CCB）與血管張力素轉化酶抑制劑（ACEI）則不會影響勃起功能，甚至血管收縮素受體阻斷劑（ARB）還被證實有助提升性能力。

此外，許多男性熟知的壯陽藥如威而鋼與犀利士，也被證實在高血壓患者身上是安全可用的，不會干擾高血壓藥物的療效。唯一需注意的是，使用後可能出現心悸與頭暈等副作用，使用前應與醫師討論確認。

劉中平提醒，高血壓不僅關係到心血管健康，也與男性「雄風」息息相關。愈早控制血壓，不僅能預防併發症，更有助維持良好的性功能，切勿因誤解藥物風險而延誤治療時機。

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