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高市新增1例境外移入麻疹個案 匡列281名接觸者健康監測

2025/05/22 20:48

高市新增一例越南境外移入麻疹個案，匡列接觸者健康監測281人，衞生局公布確診者足跡。（高市衞生局提供）

高市新增一例越南境外移入麻疹個案，匡列接觸者健康監測281人，衞生局公布確診者足跡。（高市衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局今（22）日公布今年第3例境外移入麻疹確定病例，個案為30多歲本國籍女性，今（114）年5月2日至8日至越南旅遊，返國後5月16日出現頭痛、肌肉痠痛、寒顫、流鼻水等症狀，5月20日出現紅疹，隔日就醫由醫院通報並收治負壓隔離病房治療中。

該確診個案從事服務業，可傳染期在高雄岡山區多處公共場所活動，衛生局已匡列接觸者281人，目前均無疑似症狀，且已完成健康關懷，將持續健康監測至6月8日。

衛生局表示，麻疹患者於出疹前後4天即具有傳染力，且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物感染，潛伏期7至18天，由於個案從事服務業，接觸對象不固定，活動足跡多在岡山區，可傳染期為5月16日至5月24日，呼籲如有與確診個案足跡重疊民眾，請落實自我健康監測。

根據衛生福利部疾病管制署統計，我國今年截至5月19日，累計36例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中12例為國內感染病例，另24例為境外移入，且均自越南移入，國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高，民眾需多加留意。

衛生局提醒，麻疹傳染性極高，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，提醒民眾有上述疑似麻疹症狀，應儘速主動聯繫居住地衛生所協助安排就醫。

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