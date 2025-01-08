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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

自費麻疹疫苗庫存2.7萬劑 食藥署：目前未接獲短缺通報

2025/01/08 17:59

食藥署統計，目前自費疫苗庫存約2.7萬劑，尚無接獲醫療院所通報短缺。（資料照）

食藥署統計，目前自費疫苗庫存約2.7萬劑，尚無接獲醫療院所通報短缺。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕麻疹傳染力強，今年疫情創下5年來新高。由於新增病例的接觸者太多，無法全面追蹤，因此只能呼籲與確診者有足跡重疊的人自行健康管理；消息一出造成了疫苗搶打潮。疾管署疾呼，國內大流行風險極低，不需搶打。食藥署則統計，目前自費疫苗庫存約2.7萬劑，尚無接獲醫療院所通報短缺。

已有部分小兒科診所公告麻疹疫苗已打完、短期內無法補貨，甚至有醫師呼籲政府釋出公費疫苗。疾管署副署長曾淑慧強調，公費麻疹疫苗提供1歲和5歲各接種1次，符合國際大多數國家做法，而自費疫苗僅建議1981年後出生且距前一劑接種超過15年的醫護人員接種。

曾淑慧指出，出國則需根據目的地是否有麻疹疫情決定接種，例如越南部分縣市有疫情，但非全國範圍，國人常前往的日本、韓國、美國目前無疫情。她強調，我國麻疹疫苗接種率高，達97%至98%，大規模流行機率低。

食藥署副署長王德原表示，國內麻疹疫苗主要有兩張許可證，由荷商葛蘭素史克（GSK）的「派立克 PRIORIX」及美商默沙東（MSD）的「M-M-R II」三合一混合疫苗供應。此外，去年3至4月間國內曾有麻疹確診病例，食藥署接獲醫院通報疫苗短缺後，因應高危險群有自費接種需求，因此專案核准喜美德生醫輸入麻疹疫苗。

王德原指出，食藥署去年共受理10件麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）疫苗的檢驗封緘案件，數量達41萬8900劑，已放行9件共40萬9140劑，剩餘喜美德生醫輸入麻疹疫苗9760劑正在檢驗中。

王德原說，食藥署統計，目前自費疫苗庫存「派立克 PRIORIX」約1.7萬劑、「M-M-R II」自費疫苗庫存約1萬劑，近期尚無接獲醫療院所通報短缺。

疾管署疾呼，國內大流行風險極低，非建議自費接種族群不需搶打。（疾管署提供）

疾管署疾呼，國內大流行風險極低，非建議自費接種族群不需搶打。（疾管署提供）

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