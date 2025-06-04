上週新冠就診逾6.2萬人次 疾管署：高峰還沒到 新冠重症創新高

▲副署長羅一鈞表示，這波新冠疫情預期將延續至8月初才有機會脫離流行期。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲防疫醫師林詠青說明，1名5個月大女嬰因年齡未達接種COVID-19疫苗，不幸感染並出現重症病逝。（記者邱芷柔攝）

新冠疫情持續升溫，上週（5月26日至6月1日）全台新冠門急診就診人次達6萬2755人，較前1週成長49%，雖增幅趨緩，但疫情仍在往高峰邁進。疾管署副署長羅一鈞表示，約6月底至7月初達高峰，單週就診上看20萬人次，目前預估未變，不過「這週是關鍵！」端午連假後的就診數將是疫情是否如預期發展的觀察指標。

▲疾管署呼籲，民眾若出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等輕微症狀，建議佩戴口罩就近至診所就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

端午連假升溫？ 本週是關鍵

疫情升溫也讓重症與死亡人數也同步上升，上週新增132例新冠併發重症，創下本季單週新高，死亡也累計15例。今年以來本土已累計564例重症、81例死亡，重症患者多為65歲以上長者，且近9成未接種本季JN.1疫苗。目前流行株為NB.1.8.1，與香港、馬來西亞、新加坡、澳洲等地疫情走勢一致，全球正呈現回升趨勢。

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除長者外，幼童也出現重症個案。疾管署防疫醫師林詠青指出，上週新增重症中，有1名中部的5個月大女嬰，雖無特殊病史且按時接種常規疫苗，但因年齡尚未符合新冠疫苗接種資格，感染後出現間歇性發燒與咳嗽等症狀，住院治療約1週，目前病況穩定。

林詠青提醒，該女嬰家庭成員也有出現症狀與快篩陽性紀錄，因此不排除感染來源可能來自家內感染，呼籲即便僅有輕微症狀，也應注意對家中嬰幼兒的防護。

目前疫苗與藥物供應均穩定

好消息是，疫苗接種人數也出現回升。羅一鈞表示，上週全台接種JN.1疫苗達6萬8631人，為今年單週新高，是前一週的1.7倍。其中65歲以上長者占一半，顯示高風險族群已有提升警覺。截至目前，全國JN.1疫苗累計接種222.7萬劑，整體接種率9.12%；65歲以上族群第1劑接種率18.85%，第2劑僅1.14%。呼籲年滿6個月以上民眾皆可公費接種，符合第2劑資格者更應儘早施打，以強化保護力、降低重症與死亡風險。

羅一鈞也說，目前疫苗與藥物供應均穩定。JN.1疫苗目前庫存305.7萬劑，疾管署將於本週四再配送13萬劑至各地；抗病毒藥物方面，包括瑞德西韋20萬劑、倍拉維43.3萬人份、莫納皮拉韋8643人份與XOCOVA（舒冠效）4996人份，並設有開口合約，可依疫情即時追加。

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