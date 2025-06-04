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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》無咖啡因咖啡可防癌？ 研究：微降「3癌」風險

2025/06/04 08:31

醫師說，據國外研究指出，對於大腸癌、侵襲性攝護腺癌以及口腔癌來說，飲用去除咖啡因的咖啡，顯示有微幅好處，或是可降低風險；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，據國外研究指出，對於大腸癌、侵襲性攝護腺癌以及口腔癌來說，飲用去除咖啡因的咖啡，顯示有微幅好處，或是可降低風險；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽喝咖啡有助燃脂、降血壓、促進代謝，但您知道嗎？咖啡因與癌症風險也有相關性。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，據國外針對咖啡因的研究指出，以整體癌症風險來說，咖啡是否去除咖啡因並無顯著影響；但對於大腸癌、侵襲性攝護腺癌以及口腔癌來說，飲用去除咖啡因的咖啡，顯示有微幅好處，或是可降低風險。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，據美國追蹤36年、12萬人的超級世代研究，對於「含咖啡因的咖啡比較容易罹癌？」或者「去咖啡因的咖啡比較不易罹癌？」給了最新答案。研究指出，每天多喝1杯去咖啡因咖啡，總體14種癌症風險並無改變。也就是說，以整體癌症風險來說，兩種咖啡均無顯著增加癌症風險。

從不吸菸男性飲用膀胱癌風險增

黃軒表示，好消息是，據研究，男性每天飲用至少3杯去咖啡因的咖啡，大腸癌風險下降22%；每多攝取1杯去咖啡因的咖啡，侵襲性前列腺癌風險再降7%。另，最新國際頭頸癌資料庫顯示，每天飲用低於1杯去咖啡因的咖啡，也能將口腔癌風險壓低25-34%。

但對於從不吸菸的男性來說，研究發現，若每日飲用至少3杯去咖啡因的咖啡，罹患膀胱癌的風險則增加79%；懷疑主因可能是去咖啡因溶劑二氯甲烷殘留所致，但此懷疑仍須進一步證實。

醫師表示，據國外研究，從不吸菸的男性若每日飲用至少3杯去咖啡因的咖啡，罹患膀胱癌風險增加；懷疑可能是二氯甲烷殘留所致；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，據國外研究，從不吸菸的男性若每日飲用至少3杯去咖啡因的咖啡，罹患膀胱癌風險增加；懷疑可能是二氯甲烷殘留所致；示意圖。（圖取自freepik）

研究待證實 非保證致癌或防癌

此外，以上咖啡因與癌症相關性研究，目前證據僅顯示，可能提升或降低風險，並無絕對性。因此，黃軒提出以下叮嚀：

1.想靠無咖啡因的咖啡「防癌」？目前僅大腸癌、侵襲性攝護腺癌看到微幅好處。

2.男性若本身不抽菸，又愛狂喝去咖啡因的咖啡，記得評估膀胱癌的家族史，再考慮「少量、多次」，或改回飲用一般咖啡豆。

3. 選購咖啡時，建議優先挑選「二氧化碳超臨界萃取」或「瑞士水洗法」標示，可避用二氯甲烷。

4. 真要長期喝咖啡，建議搭配多蔬果與規律運動，整體生活型態才是決勝點。

黃軒強調，這份歷時36年的追蹤屬於觀察性研究，只能告訴我們喝多少無因咖啡與癌症風險高低的相關性，仍無法證明「因為喝了就一定會怎樣」。喝咖啡還是要看整體飲食和生活型態，別單押一招求健康。

醫師表示，據國外研究，從不吸菸的男性若每日飲用至少3杯去咖啡因的咖啡，罹患膀胱癌風險增加；懷疑可能是二氯甲烷殘留所致；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，據國外研究，從不吸菸的男性若每日飲用至少3杯去咖啡因的咖啡，罹患膀胱癌風險增加；懷疑可能是二氯甲烷殘留所致；示意圖。（圖取自freepik）

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