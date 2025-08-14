自由電子報
颱風過後防疫警報 高雄累計30例類鼻疽確診

2025/08/14 16:49

高市衛生局提出風災後防疫指南，提醒清理家園注意事項。（資料照）

高市衛生局提出風災後防疫指南，提醒清理家園注意事項。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕楊柳颱風過後，豪大雨易使土壤及泥水中的病源菌暴露地面，高市衛生局統計截至8月13日，累計通報確診30例類鼻疽個案，其中年齡50歲以上有28例（93%），65歲以上長輩佔19例（63%），確診個案中24例（80%）具慢性病史，11例（13.7%）有污水污泥接觸史。

衛生局調查，風災後累計有3例死亡個案，其中2例（66%）具慢性病史，另1例則是長期自行到山上取用山泉水，至於有何關聯性，仍待進一步釐清，衛生局提醒強風降雨後，清理家園時需防範疫病發生。

衛生局表示，清理家園勿赤腳及穿拖鞋，接觸污水、污泥及廢棄物時，務必穿著雨鞋或防水長靴、佩戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷。

此外，清除病媒蚊孳生源，預防登革熱及屈公病毒傳播，雨後環境積水容器易孳生病媒蚊，請於災後48小時內落實「巡、倒、清、刷」，檢查室內外可能積水處，避免孳生病媒蚊。

至於飲食安全方面，因污水可能入侵地區，務必徹底清潔消毒蓄水池，飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。居家環境可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭，遭汙染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後使用。

