健康 > 杏林動態

爭取中央核定市醫病床數 張善政率隊赴醫審會

2025/08/14 13:43

桃園市長張善政率隊出席醫審會，爭取中央核定市立醫院病床數。（市府提供）

桃園市長張善政率隊出席醫審會，爭取中央核定市立醫院病床數。（市府提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府於2月公布市立醫院落腳八德霄裡公園，規劃設立499張一般急性病床醫院。衛生福利部醫事審議委員會（醫審會）會議今（14）審查該案，桃園市長張善政親率團隊出席會議，他強調，桃園人口達234萬，是唯一沒有市立醫院的直轄市；未來市立醫院採自建自營模式，由市府主導決策與營運，讓市民享有與人口規模相符的醫療保障，縮短城鄉差距，全面提升急重症與整體醫療服務品質。

張善政今率副市長王明鉅、衛生局長賈蔚一同出席醫審會會議，正式爭取衛福部核定499張一般急性病床；會議中部分委員也針對老人醫學、醫護人力、手術病床及精神醫療給予建議，並期待桃園市立醫院可以成為全國具指標性的醫院。

張善政指出，桃園常住人口已逾234萬，但每萬人口病床數僅約36床，尤其是中壢及平德次醫療區域每萬人只有17床，遠低於全國平均，急重症資源尤其短缺，八德、大溪等區至今仍無大型綜合醫院，急診患者需跨區送醫，延誤黃金治療時間，尤其是在疫情與登革熱防疫期間，問題更為凸顯。

他說，桃園市立醫院以「健康園區、醫養合一」為核心，打造社區健康醫院、智慧醫院、健康平權醫院與綠色永續醫院，規劃基地面積約4.6公頃，地上11層、地下3層，總樓地板面積逾10萬平方公尺，鄰近捷運出口，未來將串連全市衛生所與其他醫療院所，形成綿密醫療照護網絡。

