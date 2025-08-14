健康網》肝病防線不能鬆！ 營養師揭8招護肝守則

營養師彭逸珊提醒，台灣的Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎人口多，而這兩者是造成肝癌的主因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說肝臟是沉默器官，沒事時都還好，一有事就是天大的事。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文提醒，台灣的Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎人口多，而這兩者是造成肝癌的主因，一定要定時回診追蹤、依醫囑治療。護肝除了不熬夜、均衡飲食之外，也要定期追蹤肝炎、維持理想體態。

彭逸珊提到，研究指出台灣脂肪肝盛行率約33.3%，等於1/3的人有輕、中、重度不等的脂肪肝問題，這使肝臟長期處於發炎狀態，時間久了可能演變成肝纖維化、肝硬化等問題。

請繼續往下閱讀...

彭逸珊說明，別以為脂肪肝和三高一樣常見，就有藥物可治療，實際上並沒有藥物可直接治療。最好的方式還是控制好體重、飲食健康網、規律運動，喝酒不酗酒，並且關注體脂、腰圍等數值，幫助在初期發覺，提早控制下來。

彭逸珊說明，別以為脂肪肝和三高一樣常見，就有藥物可治療，實際上並沒有藥物可直接治療。最好的方式還是控制好體重、飲食、規律運動；示意圖。（圖取自freepik）

彭逸珊分享，8個養肝好方法。

1.注意食物新鮮度：尤其是花生等堅果類，容易有黃麴毒素影響肝臟健康。

2.千萬不要熬夜：晚上是身體修復的時間，如原先有肝炎者，長期熬夜可能會加劇發炎狀況。

3.多吃新鮮蔬菜：植化素可以幫助對抗自由基，降低細胞損傷。

4.減少使用塑膠製品：降低用塑膠盛裝熱食、熱飲或喝礦泉水，盡可能減少塑膠微粒進入身體。

5.均衡飲食：均衡攝取六大類食物，才能讓肝臟有修復的原料。

6.避免酒精和果糖：例如喝酒、飲料中的高果糖糖漿，這些食物會大大加重肝臟負擔。

7.維持理想體態：過重、肥胖者很可能有脂肪肝，長期可能導致肝纖維化甚至進展到肝癌。

8.定期追蹤肝炎：有B型肝炎、C型肝炎者務必定期追蹤狀況。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法