屈公病非「人傳人」！桃市衛局：病媒蚊傳播 4例皆境外移入

屈公病防治與登革熱相同，都要清除容器積水。（衛生局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕中國廣東省屈公病疫情爆發，桃園嚴陣以待；但坊間傳出屈公病人傳人、桃園已爆發4起案例；對此市府衛生局今（14）天緊急澄清，除強調屈公病是病媒蚊傳播，並非人傳人，桃園4起病例是今（2025）年1月累至今且無無本土案例，境外移入案例分別為印尼移入3例、菲律賓移入1例，至今疫情調查及防疫工作持續進行。

衛生局主任祕書陳玉澤表示，屈公病與登革熱都是病媒蚊傳播疾病，防治策略相似。但台灣過去屈公病病例較少，民眾普遍警覺性不足。衛生局提醒民眾，自國外返台時或出入確診病例地區，應自主健康監測14天，若出現屈公病疑似症狀，如發燒、關節痛、出疹等，應迅速就醫並主動告知旅遊史，此外衛生局也要求桃園市醫療院所提高對屈公病的警覺性，落實詢問旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，避免疫情擴散。

陳玉澤說，目前正處屈公病、登革熱等病媒蚊傳染病流行期，呼籲颱風過後一週為防治關鍵期，務請落實「巡、倒、清、刷」，檢查居家環境，清理積水容器並加蓋，有效阻絕疫情傳播；對屈公病及登革熱防治有任何疑問，可撥打防疫專線0800-033-355洽詢。

