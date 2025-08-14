自由電子報
健康網》林予晞自曝得甲狀腺腫瘤 呼吸困難、吞嚥不適是警訊

2025/08/14 15:35

演員林予晞曾當過空服員，卻因為工作太勞累，竟發現罹患甲狀腺腫瘤。（圖取自林予晞臉書）

演員林予晞曾當過空服員，卻因為工作太勞累，竟發現罹患甲狀腺腫瘤。（圖取自林予晞臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕演員林予晞上張景嵐、人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的Podcast節目《好丫》，她曾當過空服員，卻因為工作太勞累，竟發現有了甲狀腺腫瘤，決定轉跑道。根據衛生福利部桃園醫院表示，甲狀腺腫瘤是常見的疾病，約佔所有頸部腫瘤的一半，女性發生率較男性高。 若有頸部腫脹吞嚥不適，呼吸困難等症狀，就要儘早求醫較安心。

林予晞曾參與《我們與惡的距離》的演出，她在Podcast節目《好丫》上分享，她曾轉換過不同工作，其中她曾當過空服員，這工作經驗讓她體悟：「班表很容易變動，我是不太能朝九晚五那種人」、「會覺得預測得到人生跟日子，我會不曉得怎麼發揮我自己」。她在這個工作上服務真切，卻累垮自己，到第4年竟發現罹患甲狀腺腫瘤，才發現這樣的工作型態與壓力，導致她沒有辦法自己消化。

衛福部桃園醫院表示，甲狀腺腫瘤是常見的疾病，約佔所有頸部腫瘤的一半，女性發生率較男性高。大部份的甲狀腺疾病以甲狀腺腫大來表現，大致上可區分成瀰漫性和結節性腫大。瀰漫性甲狀腺腫的疾病大多為甲狀腺功能亢進或低下，結節性甲狀腺腫可能的疾病有囊瘤、良性腫瘤或惡性腫瘤，大部份的結節性甲狀腺腫瘤甲狀腺功能是正常的。

衛福部桃園醫院衛教資訊表示，甲狀腺腫瘤是常見疾病，女性發生率較男性高。若有頸部腫脹吞嚥不適，呼吸困難等症狀，要儘早求醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

衛福部桃園醫院衛教資訊表示，甲狀腺腫瘤是常見疾病，女性發生率較男性高。若有頸部腫脹吞嚥不適，呼吸困難等症狀，要儘早求醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾如果懷疑甲狀腺疾病該做什麼檢查呢？衛福部桃園醫院衛教資訊表示，甲狀腺功能必須藉由症狀及抽血檢驗得知，而甲狀腺腫瘤的檢查則是以超音波和細針抽吸細胞抹片檢查最為方便與快速，建議合併頸部淋巴結檢查以及聲帶檢查，才能夠及早發現惡性腫瘤問題。

若有甲狀腺腫瘤該怎麼辦？

衛福部桃園醫院表示，甲狀腺腫瘤造成局部壓迫症狀，如呼吸困難或吞嚥異物感等，或大於4公分或懷疑惡性腫瘤時應接受切除手術，因9成的甲狀腺癌為分化良好的乳突狀腺癌或濾泡腺癌，為人類預後最佳的癌症之一，只要接受完全的手術切除，大多數的病人都可得到痊癒。甲狀腺手術的方式很多種，我們建議單側全葉切除術為最基本的甲狀腺手術，若兩側都有腫瘤或高危險群病人，我們建議全甲狀腺切除術並清除轉移之淋巴結。

當空姐4年「拚到甲狀腺腫瘤」 林予晞轉當演員認：趕鴨子上架

