好暖！嘉市醫師許明恩勤學印尼、越南語 外籍移工就醫語言無礙

醫師許明恩（左）希望讓移工就醫時，能聽得懂、說得出。圖為問診示意圖。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕隨外籍移工人數逐年增加，移工因職業災害、身體病痛就醫常面臨難以中文描述情形，嘉義市天主教聖馬爾定醫院職業醫學科醫師許明恩學習印尼語、越南語，不僅讓移工倍感親切，也降低因溝通耗時、資訊落差影響醫療判斷情形。

許明恩說，職業醫學科看診相當重視工作史與症狀之間的關聯，但臨床上常遇到外籍移工用中文難以描述身體病痛及工作情形，他曾收治一名外籍移工患者，因雙手會反覆嚴重而就醫，雖公司人員陪同就醫，但因非專業通譯，無法協助完整溝通，他說越南語直接問診，了解移工的工作性質與接觸物質，確認為職業性皮膚病，經建議調整工作內容後，長期困擾的症狀才獲得改善。

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許明恩表示，這類經驗讓他能體會移工在醫療現場的困境，若能用對方能理解的方式溝通，將大幅提升醫療照護品質，因此利用個人時間，透過線上一對一家教，系統性學習印尼語及越南語，提供更貼近外籍移工需求的醫療照護。

聖馬爾定醫院職業醫學科醫師許明恩學習印尼、越南語，拉近與外籍移工的距離。圖為問診示意圖。（聖馬爾定醫院提供）

語言帶來的改變，很快在診間中發酵，當許明恩用印尼語或越南語詢問「做什麼樣的工作」、「每天工作多久」、「目前感覺如何」時，常讓外籍移工眼睛一亮，放鬆緊張不安的神情，表達更完整，成為建立雙方信任的重要起點。

許明恩說，聖馬爾定醫院是嘉義地區唯一獲勞動部認可「職業傷病診治」及「職災職能復健」雙專責醫院，能體會外籍移工在醫療現場的困境，尤其外籍移工多從事職業災害風險較高行業，職業傷害的預防與照護愈趨重要，希望藉由讓對方能理解的方式溝通，未來推展外籍移工的職業傷病預防及診治服務。

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