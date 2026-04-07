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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

只覺「尿慢」竟是癌！64歲男震驚確診第二期

2026/04/07 10:32

澄清醫院泌尿外科主治醫師林孟嚴操作海神刀消融攝護腺癌。（記者蔡淑媛翻攝）

澄清醫院泌尿外科主治醫師林孟嚴操作海神刀消融攝護腺癌。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名64歲先生在定期健康檢查中發現攝護腺特異抗原指數（PSA）異常，一年後指數上升至 9.0988（正常值小於4），是正值兩倍以上，確診為第二期攝護腺癌，澄清醫院泌尿外科主治醫師林孟嚴表示，由於該患者相對年輕，擔心手術後喪失性功能，選擇侵入性較低、精準消融「海神刀」治療，保留勃起神經與括約肌，術後生活品質不受影響。

林孟嚴表示，這名患者因PSA指數異常就診，進行超音波與肛門指診，確實摸到硬塊，切片檢查證實為攝護腺癌，透過核磁共振與骨頭掃描確認病程為第二期攝護腺癌，腫瘤體積約11.9×4.86mm，由於患者自覺症狀幾乎沒有任何不舒服或疼痛，僅感覺解尿到最後的速度稍慢，發現罹患攝護腺癌時震驚。

林孟嚴指出，早期攝護腺癌治療，選擇根除性切除手術有傳統、腹腔鏡、達文西或海神刀手術，患者接受自費的海神刀手術，患者表示過程並無特別不適，術後需放置一段時間的導尿管，拔除尿管初期可能有頻尿狀況，隨著時間已慢慢恢復，目前憋尿能力改善，排尿非常順暢，沒有漏尿的副作用，復原狀況良好，持續在門診定期追蹤。

林孟嚴說，海神刀手術可以和核磁共振造影（M R I）的影像結合清楚標示癌腫瘤位置，手術當下有即時超音波影像進行3D融合，讓醫師能像GPS導航一樣，經肛門放入探頭，從直腸進入攝護腺癌位置，清楚掌握並依照癌腫瘤位置深度與範圍做精準消融，殺死癌細胞，屬於保守性的非侵入式治療方式，體表完全無傷口，術後有效保留勃起神經與括約肌。

但並非所有攝護腺癌患者都適合海神刀，適合條件為第一期或第二期攝護腺癌、癌細胞仍侷限於攝護腺未遠端擴散、不適合麻醉太長時間的長者、重視尿路控制與性生活者。

林孟嚴提醒，隨著台灣高齡化社會，攝護腺癌在男性中的發病率逐年上升，有家族史的45歲以上的男性或是無家族史50歲以上的男性，應該每年檢查一次攝護腺特異抗原並做肛門指診，早期發現病變有更多治療選擇，提高治療成功的機會。

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