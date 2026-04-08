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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

9旬婦腸穿孔併腹膜炎 「想再拚一次」手術成功獲新生

2026/04/08 11:55

苗栗醫院副院長劉明岳（中）與主治醫師陳雁捷主任（左）致送花束，祝福老婦。（衛福部苗栗醫院提供）

苗栗醫院副院長劉明岳（中）與主治醫師陳雁捷主任（左）致送花束，祝福老婦。（衛福部苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗95歲曾姓老婦，因突發腹痛與血便緊急送醫，經衛福部苗栗醫院檢查，疑似乙狀結腸穿孔併發腹膜炎，且腸壁嚴重腫脹並伴隨腹水，研判腸道內容物可能已外漏，若未即時處置恐有生命危險。然老婦年事已高且合併心臟肥大與肺積水等問題，手術風險極高，經家屬同意透過「醫病共享決策（SDM）」機制，老婦也表達「想再拚一次」，手術過程順利，術後恢復良好，平安出院。

苗栗醫院外科病房主任陳雁捷為曾姓老婦的主治醫師，他指出，老婦屬高齡且多重共病的複雜情況，治療不僅需考量醫療風險，更重要的是尊重病人意願，「關鍵不只是能不能手術，而是病人想不想接受治療。」

曾姓老婦於緊急狀況之初送到院後，先採取腹腔鏡探察術合併腸造口手術，以減輕腸道壓力並控制感染，使病情暫時穩定。術後一個月，體力逐漸恢復，老婦主動詢問家人「我還有機會回到原本的生活嗎？」也成為後續醫療決策的重要轉折。

在家屬支持下，醫療團隊完整說明病情與各項治療選擇，透過「醫病共享決策（SDM）」機制，讓曾姓老婦親自參與決策過程，並在充分理解風險與可能結果後，表示「想再拚一次」之意願。經由陳雁捷親自操刀，帶領團隊進行結腸腫瘤切除與腸道重建手術，過程順利，術後恢復良好，平安出院。

苗栗醫院院長徐國芳表示，醫療的核心不只是治療疾病，更在於以人為本的照護精神。院方未來將持續深化醫病共享決策推動，提升醫療品質與照護經驗，讓每一位病人都能在尊重與陪伴中，做出屬於自己人生的重要選擇。

95歲曾姓老婦手術順利成功，與家屬和苗栗醫院醫療團隊開心合影。（衛福部苗栗醫院提供）

95歲曾姓老婦手術順利成功，與家屬和苗栗醫院醫療團隊開心合影。（衛福部苗栗醫院提供）

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