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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》內臟脂肪比肥胖更危險 醫曝「這4招」不挨餓有助降脂

2026/04/08 11:57

民眾想降低體內的內臟脂肪，醫師蕭捷健建議，每天的炸排骨便當，不妨換成鮭魚，或是多夾兩顆水煮蛋；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾想降低體內的內臟脂肪，醫師蕭捷健建議，每天的炸排骨便當，不妨換成鮭魚，或是多夾兩顆水煮蛋；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？藏在體內的內臟脂肪，與心臟病、糖尿病、脂肪肝等慢性病密切相關，比皮下脂肪更危險。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，只要多攝取綠茶等富含多酚食物、膳食纖維、糙米等抗性澱粉，以及優質蛋白質，就有機會在短時間內降低肝臟脂肪。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，不少學員抱怨，明明臉和手腳都很瘦，但肚子微凸，戒除澱粉、少吃多動，好像臉更瘦了，腰內肉卻一樣多。事實上，真正會造成心臟病、糖尿病的，不是捏得起來的「皮下脂肪」，而是包圍著肝臟和胰臟的內臟脂肪。

蕭捷健說明，民眾想要減內臟脂肪，可以在不減少總熱量、不減輕體重的情況下達成，他歸納有實證的幾種方法：

●植物多酚

富含於綠茶等食物。一項研究發現，攝取高多酚飲食者，肝臟脂肪下降幅度是一般飲食的兩倍，甚至有約一半的人成功逆轉脂肪肝。

●可溶性膳食纖維

可促進腸道產生短鏈脂肪酸，進而刺激分泌類似GLP-1的腸道激素，有助增加飽足感並穩定血糖。

●抗性澱粉

研究人員讓脂肪肝患者每天只要喝下含有40克「抗性澱粉」的水。經過4個月，這群人的肝臟脂肪直接減少9%。

●提高蛋白質比例

把飲食中的蛋白質攝取比例從10%提高到30%，即使總熱量和體重變化相同，只要3週，肝臟脂肪就能下降 42%。

如何將研究內容應用在生活裡？蕭捷健建議，不妨把手搖飲換成抹茶，同時，優化你的便當，將炸排骨換成鮭魚，或是多夾兩顆水煮蛋，水煮蛋裡面有對肝臟超好的膽鹼，更別忘記把白飯呢換成糙米，就是免費的抗性澱粉。最要小心的是果汁、調味優格裡加的糖、豬油，與培根等，都是讓肝臟迅速卡油的元凶。

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