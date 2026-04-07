自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

NARS晚霜含禁用色素星國回收 食藥署列黃燈示警

2026/04/07 20:15

食藥署今天公告列為「黃燈」（有疑慮）示警，該產品去年已在台灣下架回收，但具潛在風險，提醒民眾海外購物當心。（資料照）

食藥署今天公告列為「黃燈」（有疑慮）示警，該產品去年已在台灣下架回收，但具潛在風險，提醒民眾海外購物當心。（資料照）

〔中央社〕新加坡發布消費警訊，彩粧品牌NARS回收一款含禁用色素晚霜。食藥署今天公告列為「黃燈」（有疑慮）示警，該產品去年已在台灣下架回收，但具潛在風險，提醒民眾海外購物當心。

這次事件始於去年10月底，衛生福利部食品藥物管理署截獲中國製化粧品摻有蘇丹色素資訊，主動檢驗追查發現源頭為新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.公司所製造疑似含禁用色素蘇丹4號原料，成台灣首起化粧品檢出禁用蘇丹色素案。

根據食藥署統計，共查獲27家業者、85項產品違規，目前受影響產品均已回收封存，同時公告在食藥署官網的「化粧品輸入原料含禁用色素專區」。

食藥署今天並針對新加坡衛生科學局（HSA）近期發布消費警訊，「NARS skin light reflecting restorative night treatment（30ml乳霜）」，因含有禁用色素而回收一事，公告為「黃燈」。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正謝綺雯告訴中央社記者，該產品的國內代理商法倈麗公司，已於去年12月1日主動通報並完成下架回收，目前市場上已無販售。

謝綺雯指出，由於該產品具潛在健康風險，雖然國內已無輸入，仍依照機制發布「黃燈」警訊，提醒出國旅遊或透過網路購買的民眾多加小心。此外，食藥署已啟動跨部會監控、加強抽驗、業者督導、國際合作4大強化作為，防堵類似事件再次發生。

謝綺雯提醒，民眾購買化粧品時應選擇信譽良好的商家，並留意產品標示。若擔心買到問題產品，可隨時上食藥署官網查詢不合格資訊。政府將持續監測國際警訊，確保國人「愛美也要顧健康」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中