避免養出暴力小孩 專家建議：3-12歲教養是關鍵期

台中賴姓少年昨天毆打父母遭少年法庭裁定收容，專家建議3歲至12歲是「社會情緒學習」的關鍵時期。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中15歲賴姓少年昨天毆打父母，違反保護令被裁定收容，且已經不是第一次對父母有暴力行為，朝陽科技大學師資培育中心助理教授魏宗明今天表示，幼兒園到國小階段是小孩「社會情緒學習」的關鍵期，除了家庭教養零暴力，更不要把眼睛放在壞的部分，而是要多看他好的部分，至於國中階段，則建議多利用同儕的力量，透過跟他真心說得上話的朋友勸說，導正他偏差的行為。

魏宗明表示，3歲至12歲是「社會情緒學習」的關鍵時期，家長應幫助孩子發展自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧和負責任的決策能力。

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而要避免孩子出現暴力行為，應該從家中做起，從小在家庭管教要「零暴力」，不要用打罵的方式，而是要用正向管教、多誇獎，而非只看壞的、挑缺點，例如小孩考了95分，很多家長不是誇獎他努力考了95分，而是看到他還差5分就100分，將缺點放大，家長應該要多肯定孩子的努力。

魏宗明建議家長，管教孩子「不要把眼睛放在壞的部分，而是要放在好的部分，而且把好的部分發揮到極致」，如此隨著成長，壞的部分也會自己帶上來。

至於到了國中階段，魏宗明認為，家長管教的效果已經遞減，這時候影響較大的是同儕和朋友，因此若出現暴力等偏差行為，可透過和小孩真心說得上話的朋友，或者年紀相仿親戚的小孩進行勸說，會比家長管教有更好的效果。

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