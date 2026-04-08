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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》瘦不下來不是吃太多 研究揭維生素D恐不足

2026/04/08 12:13

努力運動、飲食控制，贅肉仍卡住不動，甚至出現血糖偏高。營養師徐慈家表示，國外研究指出，問題很可能出在維生素D不足，導致內臟脂肪堆積、胰島素阻抗；示意圖。（圖取自photoAC）

努力運動、飲食控制，贅肉仍卡住不動，甚至出現血糖偏高。營養師徐慈家表示，國外研究指出，問題很可能出在維生素D不足，導致內臟脂肪堆積、胰島素阻抗；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都有這種挫折，明明努力運動、飲食控制，肚子贅肉就是卡住不動，甚至健檢還出現血糖偏高、胰島素阻抗。營養師徐慈家表示，出現這種情況，先別急著怪自己不夠努力，根據多項國外研究指出，問題很可能出在維生素D不足，導致內臟脂肪堆積、胰島素阻抗、慢性發炎嚴重。提醒補充維生素D若無明顯作用，應先驗血了解體內數值，再調整策略，補對比補多更重要。

徐慈家於臉書粉專「營養師徐慈家的斜槓生活」發文表示，2024年多項代謝研究指出，血中維生素D濃度與內臟脂肪呈負相關。也就是說，維生素D濃度越低，內臟脂肪與胰島素阻抗（HOMA-IR）越嚴重。此外，2023年脂肪組織研究發現，維生素D可調控脂肪細胞中的發炎因子（如TNF-α、IL-6），降低慢性低度發炎。系統性回顧也顯示，補充維生素D能改善胰島素敏感性，影響葡萄糖利用與脂肪代謝路徑。

徐慈家表示，簡單來說，維生素D不只與骨骼營養相關，它其實也是代謝調控者，同時影響發炎反應、血糖穩定、脂肪儲存。不過，內臟脂肪特別難減除，因為它是會分泌發炎訊號的脂肪，會讓胰島素越來越不敏感，形成一個惡性循環：發炎—胰阻—脂肪囤積—更發炎。

徐慈家說，更關鍵的是，維生素D是脂溶性營養素，當體脂肪高時，會被脂肪吸住、困住，導致血液中可用濃度下降，這也是臨床常見狀況，很多人都有補充，但一驗血，數值還是低於30 ng/ml。

徐慈家提醒，維生素D濃度基本健康數值應大於30 ng/ml，代謝與內臟脂肪管理為50–80 ng/m。真正的重點不是有沒有補，而是維生素D有沒有被吸收、利用。如果已經補充一段時間，卻沒有明顯變化，建議先驗血再調整策略，補對，比補多更重要。

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