健康網》糖尿病新警訊！ 長輩看不清楚恐有失智風險

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔表示，有時候患有糖尿病的長輩眼睛出問題，可能是大腦可能也正在慢慢退化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病最怕的是眼睛壞掉、腎臟洗腎嗎？高齡醫學翔展診所院長傅裕翔揭露，有時候眼睛先出問題，可能是大腦也正在慢慢退化。

傅裕翔於臉書專頁「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文指出，糖尿病本來就和輕度認知障礙、失智風險上升有關。他引述，《Diabetologia》的認知功能研究，找了313位65歲以上、糖尿病病程超過5年的長者來看，裡面128位認知正常，185位已有輕度認知障礙。結果發現，認知開始退化的人，不只年紀比較大、受教育年數比較少，眼底功能檢查也比較差，像是視網膜敏感度下降、注視穩定度變差，瞳孔刺激後的變化，和視網膜電生理反應也有差異。

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他解釋，眼睛不是只有「看得清不清楚」這麼簡單，視網膜其實和大腦同源。研究者甚至直接用了「眼睛是大腦之窗」這個概念，想找出能不能用比較快、比較不侵入的眼部檢查，提早抓到糖尿病長輩的認知退化。

傅裕翔表示，在臨床上最怕家屬一聽到長輩常健忘，第一反應是：「老了正常啦！」一看到眼底異常，又只想到黃斑部或視網膜病變。他說，美國糖尿病學會近年的照護指引也已經提醒，65歲以上糖尿病患者應做認知功能篩檢。這代表現在的糖尿病照護，真的不能只盯著血糖、腎功能和眼底出血，還要更早想到，「這位長輩的腦，有沒有也在慢慢受傷？」

傅裕翔提醒，糖尿病眼睛檢查，不只是為了防失明，有時候也是在幫大腦提早拉警報。家裡有糖尿病長輩，最近眼睛檢查有異常，又合併記憶、反應、空間感變差，真的要更早做完整評估。

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