健康網》SUKIYA創辦人小川賢太郎心梗過世 營養師揭血管殺手3地雷

營養師曾建銘提醒，保護血管防心梗飲食不僅需要少吃鹽，尤須避開加工食品裡的3大「高無機磷」地雷，才能呵護心與腎。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕心肌梗塞奪命又一樁！日本知名餐飲集團「Zensho Holdings（ゼンショーホールディングス）」、すき家（SUKIYA）創辦人兼社長小川賢太郎，昨（6）日不幸因心肌梗塞辭世，享壽77歲。日常想要護心，除了規律運動，飲食也息息相關。營養師曾建銘曾發文提醒，保護血管不僅需要少吃鹽，尤須避開加工食品裡的3大「高無機磷」地雷，才能呵護心與腎。

曾建銘曾於臉書粉專發文說明，人體本來就需要磷來維持骨骼健康，天然食物中，如新鮮肉類、蛋、堅果等，裡面所含為「有機磷」，這類磷在腸道的吸收率，大約只有40%-60%，身體比較好代謝。

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他進一步表示，至於加工食品裡的「無機磷」，在人體的吸收率則高達90%-100%。當你吃進太多無機磷，腎臟來不及排出，血液中的磷濃度飆高，就會跟鈣結合，沉積在血管壁上。

因此，曾建銘建議，日常飲食最好避開以下3大「高無機磷」食物：

●火鍋料與加工肉品：貢丸、魚餃、香腸、培根、熱狗。這些為了維持Q彈多汁的口感，通常都加了滿滿的磷酸鹽。

●碳酸飲料與手搖飲：汽水裡的磷酸不僅傷牙齒，更是無機磷的大本營。

●部分微波速食與調理包：為了延長保存期限和穩定品質，常會使用含磷添加物。

此外，根據衛福部最新公布「國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）」草案，不僅加入了最新2017-2020年國民營養調查的國人磷食物來源數據，更重要的是，也將「磷攝取量」與慢性疾病的關聯性寫得非常清楚。

曾建銘總結提醒，購買買食材時，牢記要看一下成分表，若看到看到「磷酸ＯＯ」、「偏磷酸ＯＯ」、「焦磷酸ＯＯ」等字眼，請盡量放回架上。多吃原型食物、新鮮蔬菜，才是保護血管和腎臟的王道。

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