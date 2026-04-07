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健康 > 杏林動態

「火箭阿伯」跨界 航太級電漿技術拚醫療新突破

2026/04/07 10:56

「火箭阿伯」國家太空中心主任吳宗信（坐者）帶領團隊跨足醫療。（陽明交大提供）

「火箭阿伯」國家太空中心主任吳宗信（坐者）帶領團隊跨足醫療。（陽明交大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕把火箭技術用在醫療上，聽起來像科幻，但正在成真。被稱為「火箭阿伯」的國家太空中心主任吳宗信，將原本用於航太領域的電漿技術，結合微奈米氣泡，開發出可應用於慢性傷口治療的新技術，為糖尿病足、褥瘡等難以癒合的傷口帶來新契機。

陽明交通大學今（7）日發布訊息指出，這項「雙模組電漿微細氣泡水」專利，被譽為是把「火箭等級的技術」帶回地球，透過跨領域整合，開創出具高度潛力的醫療應用方向。

「電漿」是物質的第四種狀態，可以想像成「帶電的氣體」，在自然界中像閃電、極光都是電漿的一種。在航太領域，電漿常被用來處理材料表面或製造高性能塗層。而這次研究特別使用「低溫電漿」，溫度接近人體可承受範圍，因此能應用在醫療上。

另一個關鍵是「微奈米氣泡」，也就是非常非常小的氣泡，小到可以在水中停留很久，不容易破裂。這些氣泡就像微型載體，可以把電漿產生的活性物質穩定地帶到傷口表面。

研究團隊說明，開發的「雙模組電漿微奈米氣泡」技術，最大特色在於同時產生兩種不同作用的物質。一類是「氧系自由基」，例如臭氧，主要負責殺菌；另一類是「氮系自由基」，例如一氧化氮，則能促進細胞修復與再生。簡單來說，就是先把細菌清掉，再幫助傷口長回來，達到「先殺菌、後癒合」的效果。

過去類似技術多半只能做到單一功能，例如只有殺菌，但修復效果有限。這項技術透過調整電漿條件，讓氧與氮兩種活性物質可以同時存在，並透過氣泡穩定傳遞，等於把兩個步驟整合在一起，提高治療效率。

研究團隊指出，這項技術特別適用於慢性傷口，例如糖尿病患者常見的足部潰瘍，或長期臥床造成的褥瘡。這類傷口往往因感染與循環不良，導致久治不癒，若能同時兼顧殺菌與修復，有望改善臨床照護品質。

除了醫療用途，這項技術也具有延伸應用潛力，例如皮膚治療、醫學美容，甚至食品與農產品的殺菌清洗，都可能受益。

從火箭材料到人體傷口，這項跨領域創新顯示，原本高端的太空科技，其實也能回到日常生活，解決最貼近人類的健康問題。研究團隊表示，未來將推動技術轉移與產學合作，讓這項「火箭等級」的技術真正走進醫療現場。

「火箭阿伯」國家太空中心主任吳宗信（右二）帶領團隊跨足醫療。（陽明交大提供）

「火箭阿伯」國家太空中心主任吳宗信（右二）帶領團隊跨足醫療。（陽明交大提供）

「火箭阿伯」國家太空中心主任吳宗信（右二）帶領團隊跨足醫療。（陽明交大提供）

「火箭阿伯」國家太空中心主任吳宗信（右二）帶領團隊跨足醫療。（陽明交大提供）

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