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健康 > 杏林動態

衛福部「護理友善醫院職場典範認證」 新竹台大分院生醫醫院摘區域醫院組

2026/04/07 10:35

行政院政務委員陳時中（中）頒發「護理友善醫院職場典範認證」，新竹台大分院副院長蔡孟昆（右）代表受獎，護理部主任李芳珊（左）同台。（新竹台大分院提供）

行政院政務委員陳時中（中）頒發「護理友善醫院職場典範認證」，新竹台大分院副院長蔡孟昆（右）代表受獎，護理部主任李芳珊（左）同台。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院生醫醫院在全國醫療機構中脫穎而出，榮獲衛生福利部首屆區域醫院組「護理友善醫院職場典範認證」；院方表示，該認證聚焦護理職場環境、人才培育及支持系統，醫院從制度與職場環境雙軌著手，建立多元支持機制，強化臨床工作環境與職涯發展，提升護理人員留任意願與工作穩定性。

新竹台大分院表示，隨著醫療需求增加，護理人力面臨招募與留任挑戰。該院在制度面設置護理臨床實務委員會，提供第一線護理人員正式參與決策的管道，並建置多元通報與申訴機制，讓意見能即時反映與改善。新進人員支持方面，由教學護理師主動關懷，2025年累計關懷160人次，另有8人次主動尋求協助，顯示支持系統逐步發揮功能。

在人才培育上，院方每季辦理臨床教師座談會及新進人員座談會，促進經驗傳承與學習交流。2025年共81名護理人員到職，其中65人成功留任，留任率達80.2%，整體新人留任率為77.6%，3個月以上離職率由2023年11.7%下降至2025年8.07%，呈現穩定改善趨勢。

在工作環境優化方面，院方推動「I Care優護」及跨領域培訓，導入電子交班與AI衛教等智慧科技，協助減輕臨床負荷。同時透過彈性工時與多元獎勵措施，逐步建構更具支持性的護理職場環境。

院長洪冠予表示，護理人員是醫療體系穩定運作的重要基石，院方持續從制度與文化面向優化工作環境，協助同仁在專業發展與生活之間取得平衡。

洪冠予說，這次獲得認證，是對團隊努力的肯定，也代表持續精進的起點。未來將持續深化護理支持系統，優化工作環境與教育制度，提升整體照護品質，打造更具吸引力與發展性的護理職場。#

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