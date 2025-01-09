麻疹疫情升溫 醫師揭中西醫綜合防治、預防6大要點

衛福部疾管署提醒，一般民眾近期若計劃前往麻疹流行地區，可至旅遊醫學門診諮詢評估接種疫苗。（疾管署提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕近期麻疹疫情升溫，亞東醫院傳統醫學科醫師廖國帆指出，麻疹是高度傳染的病毒性疾病，對幼童、免疫力較弱的成人及孕婦造成的健康威脅不容忽視；不過，麻疹是可防可控的疾病，除了疫苗接種外，中醫也能在麻疹的防治與護理上提供輔助與支持，透過中西醫綜合防治、減少暴露風險、強化衛生等6大要點，能有效將低麻疹發病風險。

廖國帆指出，麻疹是由麻疹病毒引起的急性傳染病，主要透過飛沫或直接接觸傳播，中醫觀點認為麻疹屬於「麻毒時邪」，病邪自口鼻侵入，影響肺與脾；病程初期「邪鬱肺衛」，病邪鬱滯於肺與體表，症狀包括發熱、咳嗽、流鼻水、眼紅及精神倦怠；見形期「毒入氣分」，皮疹自面部開始擴散至全身，伴隨高燒不退，皮疹呈玫瑰紅色；收沒期「陰津耗傷」，皮疹逐漸消退，可能伴隨脫皮與色素沉著，患者此時需調養身體，恢復陰津與元氣。

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廖國帆說，中醫治療麻疹強調「麻不厭透」，即鼓勵皮疹順利透發，以減少內部熱毒對正氣的損害，治療重點會依病程不同而調整，初期以辛涼解表、清宣肺衛為主，以助皮疹順利透發，見形期疹點出齊且持續發熱，治療重點為涼血解毒，調和正氣與邪氣，以確保病程順利發展，收沒期皮疹消退後，患者需養陰益氣、清解餘邪，可選用藥材如鮮蘆根、北沙參、麥冬煎湯代茶飲用，以促進身體恢復。

廖國帆表示，結合現代醫學的疫苗接種與中醫防治，能有效降低麻疹的發病風險，預防的6大要點包括疫苗接種、減少暴露風險、保持環境衛生、強化個人衛生、飲食與水分補充、規律作息與運動；一旦出現發燒、咳嗽、流鼻水、皮疹等疑似麻疹症狀，應儘早就醫，高風險人群（如未接種疫苗者或免疫力較弱者）需格外留意，有接觸史者可在72小時內施打麻疹疫苗，或在6日內注射免疫球蛋白，可有效降低感染風險。

廖國帆補充，已經出現麻疹症狀的患者，除及早就醫外，也應積極配合醫師進行適當治療，並應保持居家隔離，減少傳播風險。

亞東醫院傳統醫學科醫師廖國帆指出，麻疹是高度傳染的病毒性疾病，對幼童、免疫力較弱的成人及孕婦造成的健康威脅不容忽視。（亞東醫院提供）

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