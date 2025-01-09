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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》麻疹疫情燒 MMR疫苗副作用、誰不能打一次看

2025/01/09 10:34

麻疹確診者足跡廣，令MMR疫苗相關討論浮上檯面。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期麻疹疫情延燒，讓德國麻疹疫苗（MMR）重回討論焦點。桃園市衛生局說明，接種麻疹疫苗後，可能有10%機率，在5到10天內發生輕微發燒或紅疹的症狀，可能持續2到5天。

疾管署表示，中部某醫院傳出麻疹院內感染事件新增2例個案，至今相關群聚增至14例；同時不少報導提到接觸者「多到難以匡列」，甚至有麻疹確診者搭高鐵四處跑的現象。衛福部長邱泰源在受訪時提到，國內疫苗接種成效好，孩子接種率高達97%，要在國內大流行不容易，將隨時注意。另外，疾管署將準備自費麻疹疫苗，給有需要的人。

桃園市衛生局衛教資料說明，麻疹、腮腺炎與德國麻疹疫苗，都是活性減毒疫苗，保護效力都在百分之90以上，接種時是以皮下注射於上臂外側。目前使用的麻疹疫苗因為會受到母親傳給小孩的抗體干擾而失效，所以在一歲以下接種時免疫效果不佳。

副作用部分，接種了麻疹疫苗以後，約有 5到10%的機率，會在5至10天以後出現輕微發燒，甚至紅疹，可能持續2至5天。德國麻疹疫苗的副作用包括了關節痛、關節炎（罕見）與神經炎等。這些副作用在小孩的發生率為1-3%，成人的發生率則較高，約在10-30%之間，尤其以女性較為常見。腮腺炎疫苗有5%會引起輕微發燒，少數在接種疫苗以後7至10天出現腮腺炎。

誰不適合打疫苗呢？桃園市衛生局提醒，對蛋白有立即型過敏反應（anaphylaxis）者，應該避免接種麻疹疫苗。這是因為麻疹疫苗是由雞胚胎製成，可能會引起對雞細胞成份的過敏反應。與一般的活性疫苗一樣，懷孕的時候不可以接種這類活性疫苗，而且在疫苗注射後三個月以內都應該避免懷孕。

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