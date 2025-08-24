自由電子報
健康網》今恐有38度極端高溫！ 高溫損腦 醫警中暑5徵兆

2025/08/24 11:21

天氣炎熱，研究指出高溫恐傷害大腦、心臟，胸腔醫師黃軒警告，不要輕忽「熱到流汗」，小心頭暈、頭痛、眼前發黑等狀況，恐為中暑的警告；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（24日）東半部高溫在32至33度，西半部可達35至37度，大台北甚至有發生38度左右極端高溫。民眾走在馬路，像靠在烤盤上，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒警告，一旦出現頭暈、頭痛、眼前發黑；心跳加速、胸悶；大量出汗、極度口渴；皮膚乾熱、不再出汗；噁心、嘔吐、意識混亂或昏迷等5項燒烤症狀，正是中暑危機警報，務必迅速離開高溫地方。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，全球暖化影響下，全球每年約 508 萬人死於「非最佳溫度」，51%發生在亞洲。世界衞生組織也警告區域（WHO 西太平洋區）證據：由1990年–2019年熱相關死亡，已增加約4倍，顯示隨暖化而來的健康風險，持續升高。

研究指出高溫，可能嚴重傷害大腦、心臟、腎臟與肌肉等器官功能，尤其是當核心體溫超過40°C時。 同時，曾入住醫院的中暑者，他們後續因爲心血管疾病，例如，心臟病、中風，其死亡風險也會提高。

黃軒表示，不要輕忽「熱到流汗」，以為只是小事，人體在高溫下，正偷偷拉響警報。中暑（Heat stroke）不是單純的「太熱」，它是一種危及生命的急症！更重要的是，這些燒烤症狀，在民眾未中暑之前，已經事先提出警訊，一旦出過了，中暑風險就變高了。

人體為什麼有「燒烤」狀態？黃軒說明，人體有自己的「冷氣系統」：流汗+血管擴張，把熱散出去。但當外在溫度超過35°C，濕度又高，汗蒸不掉，散熱失敗，身體就像壞掉的冷氣機，溫度節節升高。如果核心體溫超過40°C，再加上神經系統功能異常（例如意識混亂、抽搐），那就是典型的「熱中暑」。

出現這些燒烤症狀 快逃離高溫地方

黃軒警告，一旦身體出現以下5項燒烤症狀，必須非常小心，它是在未中暑前，身體提出的預警：

1.頭暈、頭痛、眼前發黑：大腦缺血缺氧警告

2.心跳加速、胸悶：心臟加班散熱，負荷爆表

3.大量出汗、極度口渴：水和鹽分不斷流失

4.皮膚乾熱、不再出汗：危險！散熱系統停擺

5.噁心、嘔吐、意識混亂或昏迷：已進入重度中暑，死亡風險飆升

中暑急救4招

1.移動：立刻離開高溫環境，進冷氣房或陰涼處

2.降溫：冷水擦拭身體，冰袋敷在頸部、腋下、鼠蹊部，這些地方血管豐富，降溫快

3.補水補鹽：喝水或運動飲料（避免一次灌大量冰水，免得胃痙攣）

4.叫救護車：若出現抽搐、昏迷或體溫 >40°C，必須立即送醫

誰最容易被「熱倒」？黃軒提醒，老年人（散熱功能退化）、幼兒（體溫調節中樞尚未成熟）、慢性病患者（糖尿病、心臟病）、戶外工作者、運動員等，都是危險族群，要特別注意。

黃軒總結，高溫環境下，人體散熱系統會迅速崩潰，中暑是可以致命的急症。預防才是王道：多補水、避免正午外出、穿透氣衣物、留意家中長輩和小孩。

