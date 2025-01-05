孤獨傷身！ 研究：親友相伴降心臟病、中風風險

隨著各年齡層愈來愈多人感到孤獨，世界衛生組織（WHO）已將社會孤立和孤獨感列為全球公共衛生課題；情境照，圖中人物與本文關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究顯示，與親友保持良好互動不只能提升免疫力，還可能預防心臟病、中風和第2型糖尿病等重大疾病。研究團隊分析超過4.2萬名成年人的血液樣本後發現，社交活動與人體內多種保護性蛋白質的表現密切相關，為「社交即良藥」提供了科學證據。

根據福斯新聞（Fox News）報導，這項刊登於《自然人類行為》（Nature Human Behaviour）期刊的研究，由英國劍橋大學與中國復旦大學（Fudan University）共同主導。研究人員透過分析「英國生物資料庫」（UK Biobank）中4.2萬名40至69歲成年人的血液樣本，首次揭示社交行為影響健康的生物機制。

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研究團隊發現，在調整年齡、性別與社經背景等變數後，有175種蛋白質與社會孤立相關，26種蛋白質則與孤獨感有關。這些蛋白質多半參與發炎反應、抗病毒及免疫調節，同時也與心血管疾病、第2型糖尿病、中風和早逝風險密切相關。

劍橋大學精神醫學系教授薩哈基安（Barbara Sahakian）指出：「這項發現再次證實社交互動對健康的重要性。隨著各年齡層愈來愈多人感到孤獨，世界衛生組織（WHO）已將社會孤立和孤獨感列為全球公共衛生課題，我們必須設法解決這個日益嚴重的問題。」

研究團隊特別關注社會孤立與孤獨感的差異。社會孤立是以客觀指標評估，包括是否獨居、與他人互動頻率、參與社交活動程度等；孤獨感則是個人主觀的情緒感受。

最引人注目的發現是，研究確認有5種蛋白質的含量會隨著孤獨感增加而上升，其中腎上腺髓質素（ADM）與大腦結構改變具有密切關聯。研究發現，ADM含量越高，負責處理身體內部感知的腦島（insula）體積越小，同時也會導致參與情緒、獎勵及社交處理的左尾狀核（left caudate）萎縮，甚至增加早逝風險。

復旦大學腦啟發智慧科學與技術研究院博士沈君（Chun Shen）表示：「這是首次從分子層面解開社會孤立和孤獨感危害健康的謎團，特定蛋白質的含量會因孤獨感直接改變。」

英國華威大學（University of Warwick）教授馮建峰（Jianfeng Feng）補充，這項研究透過人工智慧（AI）和高通量蛋白質體學（high-throughput proteomics）技術，從人體內超過十萬種蛋白質中找出關鍵目標，為未來開發相關治療方法開闢新方向。

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