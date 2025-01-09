台中再添麻疹確診 跨年夜連跑台中2酒吧

台中市衛生局公布麻疹病例，一名20多歲男性在跨年夜連跑2酒吧。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中部醫院麻疹群聚疫情持續大，台中市新增第二例確診個案，台中市衛生局今日公佈其足跡，上（12）月31日至今年1月1日可傳染期間，跨年跑趴6小時，到台中Nobody Knows Bar及LEFT 左派酒吧參與聚會，提醒足跡重疊者注意。

衛生局表示，這名新增麻疹確診者，是台中市第二例確診案，為外縣市醫院群聚案件確定病例匡列的接觸者，1月4日個案被外縣市衛生局匡列，1月6日下午出現發燒腹瀉，1月7日發現出疹、發燒、喉嚨痛等症狀，主動通報後由市府衛生局轉介醫院採檢，當日晚間獲中央實驗室通知研判確診。

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衛生局表示，該個案可傳染期為1月3日至11日，活動史調查尚無公開場域足跡，目前初步匡列接觸者60人，皆無不適症狀，依疾病管制署規定，此案預計監測至1月24日止。

衛生局指出，該案於出疹前可傳染期間於上月31日晚間8點到Nobody Knows Bar，10點轉到LEFT 左派酒吧參與聚會，直到隔天元旦的2點，目前匡列接觸者22人，皆無不適症狀，呼籲市民如有足跡重疊，依據疾病管制署規定，自與個案最後一次接觸日起，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，監測至1月19日止，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

衛生局說明，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹的最有效的方法，近期東南亞及國內麻疹疫情有升溫趨勢，請市民朋友避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

另提醒台中市各級醫療院所於民眾就醫時應落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等資訊詢問，臨床醫師如果發現病人具有出疹、發燒，同時有咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請儘速協助病人適當隔離，並於24小時內完成通報，以利衛生單位爭取防治時效，避免疫情擴大。

衛生局呼籲，歲末參與各類活動或出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的場所，請自主戴口罩，返家或回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。

衛生局提醒麻疹接觸者應自主健康管理，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史。（衛生局提供）

中部醫院麻疹群聚疫情持續大，台中市新增第二例確診個案，台中市衛生局今日公佈其足跡，上（12）月31日至今年1月1日可傳染期間，跨年跑趴6小時。（衛生局提供）

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