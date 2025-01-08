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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

麻疹匡列破3千人 創5年新高！賴清德：有感冒快看醫生

2025/01/08 17:53

賴清德今特別提醒，近期麻疹流行、中國間質性肺炎可能影響台灣，黨公職要多向鄉親宣導，留意身體健康、有感冒就趕快看醫生，要小心疫情。（資料照）

賴清德今特別提醒，近期麻疹流行、中國間質性肺炎可能影響台灣，黨公職要多向鄉親宣導，留意身體健康、有感冒就趕快看醫生，要小心疫情。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕近期國內麻疹疫情升溫，截至目前全國接觸者匡列逾3千人、創5年新高。具有醫師背景的總統暨民進黨主席賴清德今（8日）特別提醒，近期麻疹流行、中國間質性肺炎可能影響台灣，黨公職要多向鄉親宣導，留意身體健康、有感冒就趕快看醫生，要小心疫情。

民進黨今召開中常會，邀請行政院副院長鄭麗君以「中小微企業多元振興策略」為題專案報告。民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德談話。據轉述，賴談到，他在元旦以「民主厚植國力，迎向世界新局」為題，向全體國人發表2025年的新年談話，並且提出新年的三大面向。

賴清德說，第一，要堅定地走在民主的道路上；第二，要持續厚植國力，強化台灣經濟韌性，也深化全球民主供應鏈的韌性；第三，要持續均衡台灣，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。

此外，與會人士轉述，賴清德席間也呼籲常委及黨公職，最近在基層跑活動的時候，希望大家幫忙宣導最近麻疹流行，以及中國間質性肺炎有可能會影響台灣，多跟鄉親們宣導要留意身體健康，有感冒就趕快看醫生，要小心疫情。

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