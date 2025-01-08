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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台灣惹「麻」煩！專家：短期無大規模爆發風險原因

2025/01/08 11:34

感染症專家李秉穎表示，國內兒童麻疹疫苗接種率達97%至98%，讓疫情控制更加有信心，目前尚無大規模爆發的跡象。（記者邱芷柔攝）

感染症專家李秉穎表示，國內兒童麻疹疫苗接種率達97%至98%，讓疫情控制更加有信心，目前尚無大規模爆發的跡象。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣麻疹疫情升溫，隨著本土及境外移入個案增加，甚至有確診者搭乘高鐵往返中南部，讓民眾好緊張。感染症專家、台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎今（8日）表示，國內兒童麻疹疫苗接種率達97%至98%，讓疫情控制更加有信心，目前尚無大規模爆發的跡象，但他提醒，預防麻疹的重點是保持距離，避免前往人多擁擠的場所，此外全球都仍處於麻疹流行狀態，醫護人員需特別注意病患的旅遊史，並加強自我防護以降低感染風險。

麻疹傳染力極強，可達「1傳20」，今（2025）年疫情創下5年新高，自2024年至今，台灣累計33例麻疹病例，包含21例本土感染與12例境外移入。疾管署最新資料顯示，上週新增4例麻疹病例，包括2例醫院群聚及2例境外移入，其中3人在傳染期間進出多處公共場所，雖已匡列逾3000名接觸者追蹤，但接觸人數過多，無法全面匡列，只能公布足跡並提醒足跡重疊者落實自主健康管理。

疾管署提醒，被匡列接觸者需自主健康管理18天，每日早晚量體溫並記錄症狀與活動史，避免外出及自行就醫，未遵守規範者可依傳染病防治法可處6至30萬元罰鍰。並建議醫療人員若有暴露風險且超過15年未接種MMR疫苗，應佩戴N95口罩。

針對麻疹疫情引發民眾憂心，李秉穎指出，麻疹過去多被認為是空氣傳染，但實際上透過空氣傳染的可能性比較低，主要還是接觸和飛沫傳染，因此要預防麻疹，保持距離、避免前往人多擁擠的地方，若與確診病例有接觸，應進行自我健康管理，一旦出現症狀應立即就醫處理。

李秉穎提到，過去國內也曾發生麻疹群聚感染，但這些群聚案件並沒有大規模擴散，主要是因為國內的麻疹疫苗接種率很高，尤其是兒童接種率達到97至98%，相較於其他國家，台灣的疫苗政策讓我們對麻疹的控制更有信心，目前的情況只需關注即可，尚未出現大規模爆發的趨勢。

至於醫院方面，李秉穎認為，在照顧病患時，如果旅遊史不清楚，就可能導致醫護人員受到感染，進而傳播給其他同事，畢竟目前麻疹仍在全球流行，這段期間，應該特別關注病例的旅遊史，並進一步判斷是否有麻疹感染的可能性。

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