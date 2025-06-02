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健康網》每天1杯含糖飲料 研究：禿頭風險飆升3.36倍！

2025/06/02 08:30

醫師提醒，每天一杯含糖飲，小心髮量危機；示意圖。（圖擷取自freepik）

醫師提醒，每天一杯含糖飲，小心髮量危機；示意圖。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人習慣1天喝1杯手搖飲，滿足生活中的「小確幸」，但是DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓指出，1篇發表在國際期刊的最新研究顯示，每週飲用含糖飲料超過7次者，禿頭風險高出3.36倍，即便排除年齡、抽菸、教育背景等其他干擾因素，這個關聯依然成立。

柯博桓在臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」指出，每天照鏡子的時候，是否發現髮際線默默往後退了？心裡想著是不是最近壓力大、睡太，還是遺傳？但可能從來沒想過那杯每天不離手的含糖飲料，才是悄悄讓你「禿」下去的真兇。

柯博桓指出，1篇發表於國際期刊《Nutrients》的最新研究，針對1028名18-45歲的中國年輕男性進行分析，其中436名（42.4%）為正常參與者，592名（57.6%）患有雄性禿。結果發現，雄性禿患者平均每週喝下4293毫升含糖飲料，遠高於頭髮正常者的2513毫升。

此外，含糖飲料的消費在此項研究中非常普遍，近半數參與者（44.6%）表示，每天飲用含糖飲料超過1次，僅11.8%的人在過去一個月完全沒有飲用含糖飲料。研究者認為，這種普遍的飲食習慣可能正在悄悄影響著年輕男性的頭髮健康。

換句話說，很多人習以為常的可樂、手搖飲、甜果汁、能量飲，不只是讓你發胖，還可能讓你的頭髮提早說掰掰。更驚人的是，這些飲品不只直接影響毛囊健康，還間接透過慢性病與焦慮，雙重打擊你的髮量。

攝取高糖攝取會活化多元醇代謝途徑，導致毛囊能量缺乏，引發雄性禿；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

攝取高糖攝取會活化多元醇代謝途徑，導致毛囊能量缺乏，引發雄性禿；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

甜飲不僅影響髮量 三高及焦慮症恐上身

●高糖攝取會活化多元醇代謝途徑，導致毛囊能量缺乏。

●攝糖過量與糖尿病、高血壓等慢性病顯著相關，而這些疾病也是雄性禿高風險因子。

●含糖飲料攝取頻率越高，焦慮症狀越嚴重，而焦慮同樣會加劇掉髮問題。

柯博桓表示，雄性禿這不只是形象問題，更是一場全身性、生活方式與心理健康交織的挑戰。不只男性要注意，女性雄性禿也可能與含糖飲料有潛在關聯。雖然這篇研究以男性為主，但其生理機制顯示，甜飲對女性荷爾蒙與毛囊的影響也不容小覷。

飲食高油、高糖、少蔬菜 增雄性禿風險

柯博桓指出，該研究深入分析了參與者過去1個月的飲食攝取頻率，發現除穀類、根莖類、水果和魚類海鮮外，其餘食物組的攝取頻率在雄性禿組和正常組之間均存在顯著差異。

●雄性禿組攝取更多油炸食品：增加炎症反應，可能影響毛囊健康。

●攝取更多糖和蜂蜜：高糖攝取可能通過多元醇途徑影響頭髮生長。

●攝取更多甜點和冰淇淋：富含糖和脂肪的食品可能增加雄性禿風險。

●攝取較少蔬菜：缺乏必要的維生素和礦物質可能不利於頭髮健康。

這種飲食模式與西式飲食特徵相符，研究者認為，這可能是現代生活方式下雄性禿發病率上升的原因之一。

防治雄性禿策略一次看

●飲食調整：減少含糖飲料、油炸、高糖高脂食物攝取，增加蔬菜與優質蛋白質。

●生活改善：多運動、戒菸限酒、改善睡眠。

●心理管理：處理焦慮、PTSD（創傷後壓力症候群）等壓力因素。

●專業治療：量身打造屬於你的解方。

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