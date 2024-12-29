健康網》豬肉能生吃？ 營養師揭：「這種」可以

營養師指出，豬肉也有可以生吃的，像是生火腿；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大多數人都知道，吃豬肉時最好將其煮熟，免得拉肚子，但真的只有全熟豬肉才能吃嗎？營養師張語希在臉書專頁「營養師 張語希」發影片分享，其實也有可以生吃的豬肉，像是生火腿就是生豬肉的一種，可以生吃。

張語希表示，有些豬肉是一定要煮到全熟的，像是火鍋店的豬肉，因為裡面可能會含有中華旋毛蟲、絛蟲等寄生蟲或是細菌，如果因為烹飪溫度太低，將這些蟲吃下肚導致感染，就會容易引發腹瀉，嚴重的話甚至會造成腦炎，千萬別輕忽。

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疾管署指出，根據世界衛生組織（WHO）、美國農業部食品安全檢查局（USDA）提供民眾食用豬肉之建議，烹調時內部溫度需達到攝氏70℃（華氏約160度），烹煮至完全熟透，食用上就沒有安全疑慮。

雖然豬肉煮熟較安全，不過也有可以生吃的品項，像是「生火腿」即是生豬肉的一種。張語希解釋，生火腿可以生吃，首先是因為它製作環境高鹽高納、經過脫水；再來是它的溫度、濕度都有好好被控制住，讓細菌無法存活。她舉例，像是義大利餐廳的前菜，經常會出現生火腿配哈密瓜的組合，這就可以安心食用。

營養師表示，火鍋店的豬肉一定要煮熟，因為裡面可能會含有中華旋毛蟲、絛蟲等寄生蟲；示意圖。（圖取自photoAC）

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