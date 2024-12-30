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健康網》染髮劑停留越久效果越好？食藥署澄清：傷頭皮！
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為染髮劑停留時間越長，髮色會越持久鮮豔，但食品藥物管理署（食藥署）近日在官方臉書「食用玩家-食藥署」發文澄清，這是一大染髮迷思！實際上，染髮劑停留過久，不僅無助於提升染色效果，還可能對頭髮與頭皮造成負擔，甚至引發不良反應。
染髮正確觀念 避免傷害頭皮
食藥署指出，染髮時應依據產品說明操作，切勿自行延長染劑停留時間。此外，民眾需注意以下染髮原則：
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1. 選購安全產品：確認染髮劑標示完整，避免購買來路不明的產品。
2. 檢查健康狀況：染髮前留意頭髮周邊皮膚及頭皮是否健康，避免損傷部位接觸染劑。
3. 依說明操作：按照產品使用方法與注意事項，避免染劑直接接觸頭皮，可採用洗髮搓揉方式染髮。
4. 染後觀察：染髮後應留意皮膚狀況，若出現異常，應立即停止使用，並就醫。
5. 控制頻率：每次染髮間隔至少3個月，以降低對頭皮和頭髮的傷害。
不良反應可通報平台
食藥署提醒，若染髮後發生過敏或其他不適，可透過「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」進行通報，協助相關單位了解問題並改善。染髮是一項普遍的美髮需求，但食藥署強調，民眾應謹慎選用產品並遵循正確染髮方式，才能既美觀又安全，避免對健康造成不必要的風險。
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