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健康網》吃酪梨得乳癌？ 醫揭「真相」：1吃法健康又防癌

2025/01/02 09:36

醫師指出，酪梨含有豐富油脂、維生素A、E、K等營養素，有助於健康；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，酪梨含有豐富油脂、維生素A、E、K等營養素，有助於健康；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酪梨營養價值高，卻傳出「吃酪梨易得乳癌」之說法；對此，預防醫學醫師張適恆表示，哈佛研究顯示，吃酪梨能降大腸癌、肺癌，甚至是整體癌症風險，但卻發現乳癌風險竟增21％，但其屬特例，該研究再次實驗時便推翻首次結果，且在其他研究並未發現類似結論，不必過於擔心。不過，特別提醒，吃酪梨時千萬別選加工過的，如酪梨冰淇淋等，直接吃健康又防癌。

酪梨富油脂、維生素K 降膽固醇又護骨

張適恆在Youtube頻道「張適恆醫師」發影片分享，酪梨含有豐富油脂，其中含量最多的脂肪酸為油酸，約佔55-70％，屬omega-9單元不飽和脂肪酸；10-15％為亞油酸，屬omega-6多元不飽和脂肪酸；另，酪梨還含有一點點α-次亞麻油酸，屬omega-3脂肪酸；其餘不到1％都是飽和脂肪酸，主要為棕櫚酸、硬脂酸。

酪梨除了含有豐富油脂外，還富含其他營養！張適恆進一步說明，酪梨含有維生素A、E、K等營養素，有助於健康，舉例來說，維生素K可幫助鞏固骨質、幫助血液凝固，助於傷口癒合，每100公克酪梨含有20微克，占了1天需要量之1/4，換句話說，只要吃下1顆平均大小400-500克的台灣酪梨，就能滿足1天攝取量。

醫師表示，酪梨含葉黃素及玉米黃素，有助於護眼；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，酪梨含葉黃素及玉米黃素，有助於護眼；圖為情境照。（圖取自freepik）

張適恆提及，酪梨維生素E較少，每100公克酪梨含有2毫克維生素E，是每日攝取建議量的1/10，不過，其屬「α-生育酚」亞型，這種形式的維生素E，有最強抗氧化能力，保護細胞膜效果最佳。不只如此，酪梨除了能降低罹癌風險，還能改善膽固醇、補充眼睛所需的葉黃素及玉米黃素，同時還能護腦、改善皮膚避免乾燥，可謂是好處多多。

哈佛研究：吃1份酪梨整體癌症風險降15％

不過，近日卻傳出吃酪梨得乳癌之說法；對此，張適恆表示，哈佛公衛學院在2023年4月發表1則流行病學研究，探討酪梨攝取量與美國成年人癌症風險間的關係，研究採用2大健康資料庫，一個為醫療人員追蹤研究，另1個則是護理師健康研究，共計近11萬人資料。研究發現，只要每週至少吃1份酪梨，也就是約100公克份量，可顯著降低大腸癌、肺癌及膀胱癌風險，降低幅度皆約為30％，整體癌症風險則是下降15％。

不過該研究分析到乳癌時，卻發現，1週攝取至少1份酪梨的女性，竟使罹患乳癌風險增加21％，這些個案主要來自NHS，1種護理師健康研究資料庫。於是，研究者進一步從NHS姐妹資料庫NHS2，找到另1群年輕護理師分析，總算發現，吃酪梨一樣可以降低乳癌風險，但降低幅度不明顯，僅不到10％。

哈佛研究發現，吃酪梨增乳癌風險；對此，醫師指出，同一團隊第2次研究推翻該結果，且其他研究並未反覆出現類似結論，健康吃酪梨，就不必擔心；示意圖。（圖取自shutterstock）

哈佛研究發現，吃酪梨增乳癌風險；對此，醫師指出，同一團隊第2次研究推翻該結果，且其他研究並未反覆出現類似結論，健康吃酪梨，就不必擔心；示意圖。（圖取自shutterstock）

針對首次分析乳癌、酪梨間的因果關係，不論是哈佛內部單位或其他學術單位，都未能有共識結論。張適恆說，不過，幸好其屬較為特例之分析結果，其他研究並未反覆出現類似結論，且許多實驗室分析還發現，酪梨中的抗氧化物，其實在人體外是有對抗乳癌細胞的效果，因此倒不用特別擔心吃酪梨會導致乳癌，只要確定是用健康的方式吃酪梨即可。

哪些食用方式不健康？張適恆舉例，像是在酪梨牛奶加太多糖、吃不新鮮的酪梨，反吃酪梨冰淇淋，或是吃加了酪梨的漢堡、三明治等，雖然有吃到酪梨，但內含培根、香腸，甚至是配餐薯條，都不利於健康，簡單來說，吃酪梨越單純越好，別加入太多複雜的配料。

醫師舉例，愛吃加工的酪梨冰淇淋、加很多糖的酪梨牛奶等，都不利於健康，建議吃酪梨越單純越好，別加入太多複雜的配料；示意圖。（圖取自freepik）

醫師舉例，愛吃加工的酪梨冰淇淋、加很多糖的酪梨牛奶等，都不利於健康，建議吃酪梨越單純越好，別加入太多複雜的配料；示意圖。（圖取自freepik）

2類人不建議吃酪梨

●乳膠過敏：通常發生在接觸乳膠、橡膠製品中的天然橡膠時，如戴乳膠手套、抽血止血帶、血壓計袖帶、氣球、橡膠鞋及玩具等，這些製品中的蛋白質，可能錯誤刺激免疫系統，造成過敏；而酪梨、香蕉、奇異果或芒果等水果也含有結構類似的蛋白質，可能引發交叉反應，引發乳膠水果症候群（Latex-fruit syndrome），出現過敏反應。據統計，約30％的乳膠過敏患者同時對酪梨過敏。

●服用華法林（Warfarin）等抗凝血藥物：酪梨富含維生素K，有助血液凝固，服用這類藥物者不宜攝取過多酪梨，以免抵消藥效。不過，目前新型抗凝血藥物改以直接抑制凝血蛋白，與維生素K無關，吃酪梨不受影響，就不用特別擔心。

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