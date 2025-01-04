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健康 > 杏林動態

「阿里山活字典」陳清祥百歲 捐救護車守護鄉親

2025/01/04 16:27

阿里山耆老陳清祥在嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及子孫陪同下，共同切下百歲生日蛋糕。（記者丁偉杰攝）

阿里山耆老陳清祥在嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及子孫陪同下，共同切下百歲生日蛋糕。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣阿里山耆老陳清祥今（4）天歡度百歲生日，他是嘉義林管處退休員工，知識淵博，既熟知阿里山自然與人文，又喜歡學習新事物，有「阿里山活字典」美譽。陳清祥熱心公益，今天第三度捐贈阿里山鄉衛生所救護車，及捐贈阿里山鄉公所仁愛基金30萬元，守護阿里山鄉親。

陳清祥百歲壽宴今天中午在嘉市耐斯大飯店舉行，席開60桌，散居美、英、日及澳洲等地子孫返台團圓，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、嘉縣議長張明達等各界人士到場祝賀，氣氛熱鬧溫馨。

陳清祥兒子、阿里山高峰大飯店董事長陳昆茂曾擔任國際獅子會300D1區總監、嘉縣旅館商業同業公會理事長。他說，父親常教導子女行善做公益，父親已第三度捐贈阿里山鄉衛生所救護車，80歲時捐第一輛，90歲時捐第二輛，至今百歲捐第三輛，守護阿里山鄉親及遊客生命健康。

陳清祥出生成長於阿里山，年少在林場工作，年老仍耳聰目明，見證阿里山百年發展，有「阿里山活字典」美譽，3年前在子女鼓勵下學素描畫，畫下記憶中的百年阿里山風華，並透過畫展，及與女兒陳月霞共同出書，讓大家認識阿里山之美。

陳月霞說，父親個性熱心助人，早年在阿里山林場工作時，常幫不識字的同事或鄉親寫信，喜歡學習新知，不藏私傳授與人分享，喜歡旅遊走過世界各國，傳揚積善價值觀，凝聚家族向心力。

陳清祥（左六）今天第三度捐贈阿里山鄉衛生所救護車，守護阿里山鄉親。（記者丁偉杰攝）

陳清祥（左六）今天第三度捐贈阿里山鄉衛生所救護車，守護阿里山鄉親。（記者丁偉杰攝）

陳清祥（左）百歲壽宴今天中午在嘉市耐斯大飯店舉行。（記者丁偉杰攝）

陳清祥（左）百歲壽宴今天中午在嘉市耐斯大飯店舉行。（記者丁偉杰攝）

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