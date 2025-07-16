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健康 > 杏林動態

澎湖醫院院長匡勝捷 搭乘飛機傳出高空救人佳話

2025/07/16 12:59

衛生福利利部澎湖醫院院長匡勝捷，空中搭機義務救援乘客善舉曝光。（澎湖醫院提供）

衛生福利利部澎湖醫院院長匡勝捷，空中搭機義務救援乘客善舉曝光。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院院長匡勝捷，在搭乘阿聯酋航空航班途中，機上1位乘客突感身體不適，情況一度引起機組人員關注。匡勝捷在萬米高空中挺身而出，提供專業醫療協助，使該名乘客順利緩解，安全完成後續旅程，原本為善不欲人知，但事後林姓乘客感謝信寄抵醫院，善舉才曝光。

林先生表示，6月29日搭乘阿聯酋航空航班時，突發寒顫、身體不適及持續性打嗝等症狀，正當身心備感煎熬之際，在飛行途中相當無助。所幸同為乘客的匡勝捷即時伸出援手，深夜前來診視，不僅診斷病情、建議給予藥物與氧氣，亦耐心進行安撫與溝通，「在我最需要醫療協助的當下，匡院長這麼一位名醫就出現在我身旁，真是我此行最大的幸運與福氣。」

林先生在信中表示，因匡院長的援助讓他在飛行中成功控制病情，並順利在杜拜轉機與接受後續醫療評估，最終得以繼續完成北歐行程。回國後，林先生特別於7月15日寫信向匡勝捷表達感謝，信中提及他返國後身體狀況良好，今（16）日信件送達醫院，善舉才曝光。

匡勝捷為現任衛生福利部澎湖醫院院長，長年投身偏鄉醫療服務，對於突如其來的機上急救經歷，他謙虛表示：「當下只是盡一位醫師的本分，能幫助他人是我們醫療工作者最基本的責任。」他也表示，將持續秉持「病人優先」的服務精神，讓優質醫療不僅在澎湖落地生根，也能在世界各地傳遞溫暖。

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