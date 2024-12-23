11歲童苦於腹瀉、血便 竟是罕病「克隆氏症」作怪

雙和醫院小兒腸胃科醫師鄭弘彥提醒，克隆氏症初期症狀易與一般腸胃炎混淆，須透過膠囊內視鏡與上、下消化道內視鏡，結合病理切片，糞便鈣衛蛋白檢測等診斷工具做出正確判斷。（雙和醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕一名11歲的男童苦於腹瀉、腹痛、血便的症狀，原以為只是一般的腸胃炎，前往一般診所就醫，病狀卻遲遲無法改善，於是前往台北醫學大學部立雙和醫院小兒腸胃科門診就醫，檢查發現是一種罕見的疾病「克隆氏症」（Crohn's disease）作怪所致。

雙和醫院小兒腸胃科醫師鄭弘彥給予相關藥物治療，並搭配「克隆氏症排除飲食」調整，降低大腸中食物殘渣、減少腸胃蠕動的低渣飲食，使腸胃道獲得充分的休息，最終幫助男童減緩腹痛與血便等症狀，後續只須定期門診追蹤。

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鄭弘彥表示，克隆氏症是一種發炎性腸道疾病，出現腸道慢性反覆發炎，影響整個消化道，口腔到肛門之間的任何一個部位都可能發病，且病灶常為不連續的分布，這是所謂的「跳躍性病灶」；然而該病病因仍不明，可能受先天的遺傳基因（如NOD2 gene）影響或高油脂食物等後天飲食，或腸道細菌感染等環境誘發因子。

他指出，克隆氏症初期症狀易與一般腸胃炎混淆，須透過膠囊內視鏡與上、下消化道內視鏡，結合病理切片，糞便鈣衛蛋白檢測等診斷工具做出正確判斷。

鄭弘彥提醒，若無即時診斷治療克隆氏症，可能導致貧血、穿孔，膿瘍、營養不良或生長遲緩；若兒童、青少年有慢性腹瀉，合併有長期腹痛或血便等症狀，建議前往小兒消化科門診尋求專業協助。

雙和醫院小兒腸胃科醫師鄭弘彥提醒，若無即時診斷治療克隆氏症，可能導致貧血、穿孔，膿瘍、營養不良或生長遲緩。（雙和醫院提供）

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