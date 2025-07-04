背部巨大腫瘤竟為罕見MPNST 桃醫團隊跨科合作治療

部立桃園醫院醫療團隊合力完成一起惡性周邊神經鞘瘤（MPNST）治療，左起為放射腫瘤科醫師高永碩、骨科醫師陳奕舟、血液腫瘤科醫師施霽修。（部立桃園醫院提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕惡性周邊神經鞘瘤（MPNST）屬罕見疾病，其中，神經纖維瘤第一型患者（NF1）容易局部侵犯與遠端轉移，病程變化快速，未及時處置，後果堪慮。衛生福利部桃園醫院日前成功完成一起「MPNST」手術，患者為30多歲女性背部腫瘤直徑超過10公分，病灶快速擴張且伴隨咖啡牛奶斑，符合「NF1」臨床特徵，術後恢復情形良好，後續配合放射線、化學治療，降低復發與轉移風險。

這名患者來桃園醫院就診，經影像與組織檢查確診「MPNST」，醫療團隊擬定跨科的治療方案與時間賽跑，腫瘤切除手術由骨科主治醫師陳奕舟操刀，術後恢復情形良好，後續由放射腫瘤科醫師高永碩進行放射線治療，血液腫瘤科醫師施霽修負責化學治療，確保患者在術後可降低復發與轉移風險。

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高永碩表示，「MPNST」屬於罕見高惡性軟組織肉瘤，病程變化快速且診斷困難，臨床上常見於有遺傳病史者，特別是「NF1」患者要提高警覺，治療方針以完整手術切除為主，搭配放療與化療以全面提升療效，醫療團隊結合各科緊密配合，讓患者在診斷、手術、術後治療到追蹤過程，都獲得完整的照護支持，呼籲民眾若發現身體有不明腫塊或異常變化，應及早就醫檢查，避免延誤診治時機。

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