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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

台北人10大死因「癌症」連52年居首位 COVID死亡降7成

2025/07/04 11:19

113年度北市十大死因「癌症」續居首位，肺癌則為癌症死因的榜首。（圖取自shutterstock）

113年度北市十大死因「癌症」續居首位，肺癌則為癌症死因的榜首。（圖取自shutterstock）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市衛生局今（4）日公布113年度北市十大死因，死亡人數為19,734人，較於112年減少821人，主要為COVID-19死亡減少754人，減少72.3%，死亡率為每十萬人788.9人，下降34.5人。而癌症、心臟疾病、肺炎則位居十大死因前三名；其中癌症已經連續52年居台北市十大死因首位。

衛生局指出，113年臺北市十大死因依死亡率排序，一、惡性腫瘤（癌症）；二、心臟疾病；三、肺炎；四、腦血管疾病；五、慢性下呼吸道疾病；六、高血壓性疾病；七、糖尿病；八、腎炎與腎病症候群及腎病變；九、事故傷害；十、血管性及未明示之失智症。十大死因死亡人數占總死亡人數的75.5%，其中8項慢性疾病占總死亡人數的64.3%。

衛生局說明，與112年比較，癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病續居前4位死因，第2位的心臟疾病（高血壓性疾病除外）死亡率顯著下降，第3位的肺炎死亡率則顯著上升，不過COVID-19死亡率顯著下降，由第5位死因降至第12位。

衛生局表示，台北市113年癌症死亡人數計5,379人，占總死亡人數27.3%，較112年增加54人。死亡率為每十萬人215.0人，上升1.7人。排除人口老化因素的標準化死亡率則下降1.6人。

113年台北市十大癌症死因為：一、氣管、支氣管和肺癌；二、女性乳癌；三、結腸、直腸和肛門癌；四、肝和肝內膽管癌；五、前列腺（攝護腺）癌；六、胰臟癌；七、胃癌；八、口腔癌；九、卵巢癌；十、非何杰金氏淋巴瘤。與112年比較，女性乳癌及卵巢癌的死亡率及順位皆上升。

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