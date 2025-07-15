健康網》蔬果汁甜過頭 醫教撇步KEEP住纖維

醫師說，飲用蔬果汁確實有好處，但也潛藏糖份高易致升糖快、纖維幾乎消失、單喝脂溶性維生素難吸收、喝錯影響代謝等4大健康陷阱；示意圖。（圖取自freepik）



紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天一到，很多人習慣來一杯清涼的蔬果汁，補充營養、消暑又感覺健康。對此，西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，飲用蔬果汁確實有好處，但也潛藏糖份高易致升糖快、纖維幾乎消失、單喝脂溶性維生素難吸收、喝錯影響代謝等陷阱。因此，飲用時，建議調整蔬果比例、保留果肉、勿當正餐以及搭配油脂與蛋白質，保留纖維、有助維生素吸收，飲用才健康。

蔬果汁3好處：抗氧化、補蔬、好入口

邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文提及，常遇到病人詢問，每天都喝蔬果汁，應該很健康吧？以營養等觀點來看，蔬果汁的好處確實不少，例如：

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●植化素（Phytonutrients）與抗氧化物：像是花青素、茄紅素、類黃酮等，可能有助抗氧化、對抗自由基、降低慢性病風險等。

●補充蔬菜攝取不足：對於很多不愛吃青菜的人來說，用喝的補充，感覺比用咬的容易得多。

●方便好入口：特別是對牙口不好或吞嚥困難的長者來說，蔬果汁是另類營養補充的方式。

那麼，每天喝蔬果汁是否真的沒關係？邱筱宸說，其實蔬果汁也有您不知道的健康陷阱，包括以下4大項：

1.含糖量高、升糖速度快：一杯果汁可能含有3-5顆水果的糖量，且若缺乏纖維，還會讓血糖上升更快速。

2.纖維幾乎消失：用果汁機打過後，如果再經過濾，纖維會變得很少、飽足感差，血糖變化會更劇烈，也容易讓人越喝越多。

3.單喝果汁脂溶性維生素難吸收：像是維生素A、D、E、K這類脂溶性維生素，必須搭配油脂才能吸收得好。因此，若空腹單喝果汁，其實吸收有限。

4.長期喝錯果汁類型，可能影響代謝：含高果糖的果汁（如蘋果汁）飲用過量，甚至還額外添加糖的果汁，均會增加脂肪肝與代謝異常，如糖尿病的風險。

醫師表示，長期喝錯果汁類型，可能影響代謝，如含高果糖的蘋果汁若飲用過量，易增加脂肪肝與代謝異常疾病風險；示意圖。（圖取自freepik）



4大族群飲用宜注意避免傷身

邱筱宸特別提醒，以下4族群具有血糖等問題，因此，喝蔬果汁也須特別注意：

1.糖尿病或血糖異常者：高糖果汁容易讓血糖飆升，建議以蔬菜為主，水果為輔。

2.腸躁症（IBS）患者：高果糖果汁可能容易讓患者的脹氣、腹瀉症狀變嚴重，建議避免高FODMAP水果。

3.慢性腎臟病患者：蔬果含鉀量高，腎功能不佳者應由醫師或營養師評估後飲用。

4.癌症病人：有研究支持蔬果汁含有抗氧化成分，可能有助於修復與抗發炎，但須注意這是輔助，不是治療本身。因此，建議患者與主治醫師討論後，再納入飲食。

此外，邱筱宸也分享健康喝蔬果汁的4小撇步：

1.蔬菜和水果比例建議至少7：3。

2.保留果肉：盡量以整顆蔬果打成濃稠果昔，保留纖維。

3.不要取代正餐：蔬果汁不應當早餐或午餐，因它缺蛋白質與脂肪。

4.搭配油脂及蛋白質：這樣搭配可提升脂溶性維生素吸收，例如：可搭配一點堅果。

邱筱宸強調，蔬果汁不是萬靈丹，也不是壞東西。自己在家製作比例正確、保留纖維的蔬果汁，才是真正的健康選擇。

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