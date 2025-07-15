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健康網》蔬果汁甜過頭 醫教撇步KEEP住纖維

2025/07/15 06:28

健康網》蔬果汁甜過頭 醫教撇步KEEP住纖維

醫師說，飲用蔬果汁確實有好處，但也潛藏糖份高易致升糖快、纖維幾乎消失、單喝脂溶性維生素難吸收、喝錯影響代謝等4大健康陷阱；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天一到，很多人習慣來一杯清涼的蔬果汁，補充營養、消暑又感覺健康。對此，西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，飲用蔬果汁確實有好處，但也潛藏糖份高易致升糖快纖維幾乎消失單喝脂溶性維生素難吸收喝錯影響代謝等陷阱。因此，飲用時，建議調整蔬果比例、保留果肉、勿當正餐以及搭配油脂與蛋白質，保留纖維、有助維生素吸收，飲用才健康。

蔬果汁3好處：抗氧化、補蔬、好入口

邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文提及，常遇到病人詢問，每天都喝蔬果汁，應該很健康吧？以營養等觀點來看，蔬果汁的好處確實不少，例如：

植化素（Phytonutrients）與抗氧化物：像是花青素、茄紅素、類黃酮等，可能有助抗氧化、對抗自由基、降低慢性病風險等。

補充蔬菜攝取不足：對於很多不愛吃青菜的人來說，用喝的補充，感覺比用咬的容易得多。

方便好入口：特別是對牙口不好或吞嚥困難的長者來說，蔬果汁是另類營養補充的方式。

那麼，每天喝蔬果汁是否真的沒關係？邱筱宸說，其實蔬果汁也有您不知道的健康陷阱，包括以下4大項：

1.含糖量高、升糖速度快：一杯果汁可能含有3-5顆水果的糖量，且若缺乏纖維，還會讓血糖上升更快速。

2.纖維幾乎消失：用果汁機打過後，如果再經過濾，纖維會變得很少、飽足感差，血糖變化會更劇烈，也容易讓人越喝越多。

3.單喝果汁脂溶性維生素難吸收：像是維生素A、D、E、K這類脂溶性維生素，必須搭配油脂才能吸收得好。因此，若空腹單喝果汁，其實吸收有限。

4.長期喝錯果汁類型，可能影響代謝：含高果糖的果汁（如蘋果汁）飲用過量，甚至還額外添加糖的果汁，均會增加脂肪肝與代謝異常，如糖尿病的風險。

健康網》蔬果汁甜過頭 醫教撇步KEEP住纖維

醫師表示，長期喝錯果汁類型，可能影響代謝，如含高果糖的蘋果汁若飲用過量，易增加脂肪肝與代謝異常疾病風險；示意圖。（圖取自freepik）

4大族群飲用宜注意避免傷身

邱筱宸特別提醒，以下4族群具有血糖等問題，因此，喝蔬果汁也須特別注意：

1.糖尿病或血糖異常者：高糖果汁容易讓血糖飆升，建議以蔬菜為主，水果為輔。

2.腸躁症（IBS）患者：高果糖果汁可能容易讓患者的脹氣、腹瀉症狀變嚴重，建議避免高FODMAP水果。

3.慢性腎臟病患者：蔬果含鉀量高，腎功能不佳者應由醫師或營養師評估後飲用。

4.癌症病人：有研究支持蔬果汁含有抗氧化成分，可能有助於修復與抗發炎，但須注意這是輔助，不是治療本身。因此，建議患者與主治醫師討論後，再納入飲食。

此外，邱筱宸也分享健康喝蔬果汁的4小撇步：

1.蔬菜和水果比例建議至少7：3。

2.保留果肉：盡量以整顆蔬果打成濃稠果昔，保留纖維。

3.不要取代正餐：蔬果汁不應當早餐或午餐，因它缺蛋白質與脂肪。

4.搭配油脂及蛋白質：這樣搭配可提升脂溶性維生素吸收，例如：可搭配一點堅果。

邱筱宸強調，蔬果汁不是萬靈丹，也不是壞東西。自己在家製作比例正確、保留纖維的蔬果汁，才是真正的健康選擇。

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