健康網》腰圍變粗、性慾低？ 醫公開大叔回春3秘訣

2025/08/27 15:43

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，男性更年期因睪固酮不足，易致心血管、血脂代謝問題、睡眠品質變差，健康影響不容小覷；情境照。（圖取自freepik）

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，男性更年期因睪固酮不足，易致心血管、血脂代謝問題、睡眠品質變差，健康影響不容小覷；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「最近體力大不如前，連性慾都變低。」如果發現自己或身邊男性朋友有這些狀況，別以為只是年紀到了，很可能是男性更年期的徵兆。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，男性更年期症狀可能不如女性明顯，但對身體影響同樣深遠，尤其因睪固酮不足，易導致心血管問題、血脂代謝大亂、睡眠品質變差，3大健康警訊不容小覷。

男性更年期3影響 心血管、血脂、睡眠

陳潔雯於臉書專頁「療生活‧陳潔雯醫師」發文指出，男性更年期又稱為「睪固酮低下症」，通常在40歲後逐漸發生，有些男性甚至在30歲左右就會開始出現症狀。雖然症狀不像女性更年期那麼明顯，但它對身體同樣影響大，尤其是對以下心血管、血脂和睡眠的3大衝擊，更是值得重視：

心血管問題找上門

睪固酮不足會導致腹部脂肪增加，形成討厭的「鮪魚肚」。這不僅影響外觀，更是代謝症候群的高風險因子，還會增加高血壓、高血糖和高血脂的機率，間接提升心臟病與中風的風險。

血脂代謝大亂

低睪固酮可能使身體的血脂代謝失調，讓「壞膽固醇」（LDL）上升，增加血管壁上的斑塊堆積，加速動脈硬化。這就像家中的水管用久了會卡汙垢，如果不處理，最後就會堵塞。

睡眠品質變差

睪固酮在夜間分泌量最高，它的減少會直接影響睡眠週期。男性更年期患者常常會有入睡困難、睡眠中斷、淺眠等問題，長期睡眠不足不僅讓人隔天精神不濟，也可能導致情緒低落、焦慮，形成惡性循環。

回春3件事

對此，更年期男性能做些什麼幫助改善？陳潔雯提出以下3建議，有助遠離不適並增進健康：

規律運動：透過重訓、有氧運動，刺激睪固酮分泌，同時改善心血管健康。

健康飲食：減少攝取精緻澱粉、多吃原型食物，控制體重，遠離三高。

積極檢測：如果有上述心血管、血脂、睡眠等困擾，建議尋求專業協助。透過功能醫學檢測，精確了解睪固酮和其他荷爾蒙的狀況，才能對症下藥，找回活力與自信。

陳潔雯強調，別讓男性更年期成為健康的句點，這其實也是重新認識身體，為自己健康負責的最佳時機。

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，男性想改善更年期不適症狀，除健康飲食等方式，規律運動可刺激睪固酮分泌，改善心血管健康；情境照。（圖取自freepik）

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，男性想改善更年期不適症狀，除健康飲食等方式，規律運動可刺激睪固酮分泌，改善心血管健康；情境照。（圖取自freepik）

