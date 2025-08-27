自由電子報
高雄爆7例登革熱病例 台南危樓「來亞大樓」恐成孳生溫床

2025/08/27 15:43

位於南市中西區的「來亞大樓」已被判定危樓將拆除。（記者洪瑞琴攝）

位於南市中西區的「來亞大樓」已被判定危樓將拆除。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄市鼓山區已累計7例登革熱本土病例，與高雄同屬一日生活圈的台南市憂心忡忡，尤其是台南市區「來亞大樓」在今年初楠西地震後被判定為危樓，至今仍未拆除，加上風災過後許多閒置房屋若未修繕管理，恐成病媒蚊孳生溫床。

來亞大樓位於台南市中西區大智路與府前路口，今年大年初二地震時外牆剝落，還砸壞2輛車，後續經鑑定結構安全堪慮。市府工務局兩度依建築法發函所有權人限期自行拆除，第2次期限為7月15日，但目前整棟大樓仍矗立原地。

多年前登革熱疫情時，大樓地下室曾因積水遭開罰，每戶罰款6萬元。如今高雄已傳出疫情，加上台南午後常有豪雨，破損大樓恐積水滲入，無人管理，讓人擔心再度成為疫情隱憂。

工務局表示，針對來亞大樓拆除案，上月已啟動招標，但因包商資格不符未果，目前正進行第2次招標，盼順利完成發包，希望能在年底前拆除，預估總經費約4000萬元，後續將向所有權人求償。

來亞大樓外觀破舊，一度宛如廢墟。自高雄「城中城」大火及台中清水爛尾樓倒塌事件後，它經常被點名為高風險建物。市府曾要求成立管委會補強改善，但因所有權人多達60餘人難以整合，加上僅剩少數承租戶因租金低廉而苟延殘喘。直至今年地震震出危樓評定，已人去樓空加圍，市府決定依法代拆，避免再度成為公共安全及防疫破口。

