健康 > 名人健康事

差5秒恐天人永隔！納豆偕依依呼籲 防範中風捐款助植物人家庭

2025/08/27 15:30

藝人納豆（左）有高血壓病情，妻子依依每天都關注其健康，在3年多前納豆腦中風前兆發生時，就即時送醫搶救。（記者吳柏軒攝）

藝人納豆（左）有高血壓病情，妻子依依每天都關注其健康，在3年多前納豆腦中風前兆發生時，就即時送醫搶救。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕藝人納豆3年多前突發腦出血中風，妻子依依機警抓到病徵並在黃金時間送醫搶救，2人今（27日）現身創世基金會，分享這段驚險經歷，「如果沒有多觀察5秒鐘......」，因植物人約5成由疾病產生，2人宣傳識別中風口角「FAST」（舉手、微笑、說你好），並呼籲大眾捐款幫助植物人家庭。

依依回憶，納豆事發當天要出外景，自己也有工作，且正值尾牙季節，納豆已主持應酬已連續9天喝酒，而出門前納豆說頭痛想吃止痛藥再回去睡，自己驚覺他說話變慢，有點不對勁，本以為宿醉，但仍請他站起來、微笑、舉手等，發現嘴角不對稱、手無法平衡，立刻說服他搭車趕往醫院，一到院就立刻腦中風昏迷，期間只過了短短15分鐘車程。

藝人納豆（右）3年多前曾腦中風昏迷，妻子依依分享當時那段驚險過程，並出席創世基金會活動，提倡識別中風等預防。（記者吳柏軒攝）

藝人納豆（右）3年多前曾腦中風昏迷，妻子依依分享當時那段驚險過程，並出席創世基金會活動，提倡識別中風等預防。（記者吳柏軒攝）

創世基金會主任吳昭芬表示，過去1994年的植物人肇因以車禍占62％最多，但如今2024年，植物人最主要原因為疾病占53％，為避免憾事發生，希望透過吃得健康及運動，來預防中風，也提供辨識中風前兆，即時搶救。

創世今年也推行樂活宣導，創世與愛心大使依依也一起分享識別中風口訣「FAST」，如中風5大前兆有：視力障礙、語言障礙、頭痛不明、半邊感覺異常或麻癱、平衡感喪失；也教導心肌梗塞典型症狀如：胸痛或胸悶、呼吸不順暢與喘、心絞痛、上腹痛、冒冷汗、頭暈、噁心嘔吐等。

依依也說，因納豆有高血壓，平常都注意其健康，如今納豆把復健當運動，每週去健身房重訓2到3天，納豆則自稱，昏迷醒來後，那段4個多月時間都沒有記憶；而2人共同經歷過苦難，依依也說當時只有自己一人照顧納豆，後來連肩膀都脫臼，也更加體會照顧植物人有多困難，也呼籲大眾伸出援手，加入每月守護植物人的行列。

而納豆與依依2人也趁七夕情人節前夕分享愛意，依依說：「希望你永遠健康、陪伴未來每一天！」納豆則回應：「不管你去哪裡，想做什麼，我都永遠陪著你！」

創世基金會提醒中風前兆5大症狀，提供識別，當親友發現時可緊急送醫。（記者吳柏軒攝）

創世基金會提醒中風前兆5大症狀，提供識別，當親友發現時可緊急送醫。（記者吳柏軒攝）

創世基金會邀請藝人納豆與依依（左2、左3）擔任愛心大使，呼籲防範心血管疾病，並盼大眾每月捐款1650元，幫助植物人家庭。（記者吳柏軒攝）

創世基金會邀請藝人納豆與依依（左2、左3）擔任愛心大使，呼籲防範心血管疾病，並盼大眾每月捐款1650元，幫助植物人家庭。（記者吳柏軒攝）

