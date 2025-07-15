健康網》薑黃素護肝、顧腦、防老化 搭黃金搭檔更無敵

營養師分享，薑黃搭配黑胡椒與堅果一起吃，能大幅提升吸收力；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕料理中常見的「薑黃」不只是天然香料，其中的薑黃素更對身體健康大有益處。營養師陳冠蓉說明，薑黃素能改善脂肪肝、延緩老化、預防認知退化，搭配黑胡椒與堅果一起吃，能大幅提升吸收力。

陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文指出，薑黃粉中的「薑黃素（Curcumin）」是近幾年很夯的植化素，更是天然的抗氧化劑，有助於改善發炎。

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健康5亮點 降慢性病風險

●抗發炎：薑黃素能調節慢性發炎，如緩解關節炎。

●抗老化：薑黃素能捕捉自由基，保護細胞不受氧化傷害，進而延緩老化、降低慢性病風險。

●助消化：薑黃素可以促進膽汁分泌，幫助消化不良、緩解脹氣。

●大腦保健：研究發現，薑黃素可能促進「神經生長因子（BDNF）」的生成，對記憶力與預防認知退化有潛在保健效果。

●護肝：薑黃素能減輕肝臟發炎，對於改善脂肪肝、調節肝功能可能有好處。

3個天然薑黃素來源

●新鮮薑黃：外型看起來像小薑，切開面呈現亮橘色，可拿來煮湯、泡茶或作為綠拿鐵的食材。

●乾燥薑黃粉：可添加在米飯裡、咖哩料理或和搭配在豆漿或牛奶中飲用。

●咖哩粉：咖哩粉中也含有薑黃素，但咖哩粉的薑黃素的濃度低，不如薑黃粉。

營養師指出，咖哩粉也含有薑黃素，但濃度較低；示意圖。（圖取自freepik）

陳冠蓉補充，由於薑黃素本身不容易被吸收，因此，想提升效果，建議搭配少許黑胡椒（含胡椒鹼）和堅果 （好油脂）。

她分享自身食用經驗，平時製作綠拿鐵時，除了搭配蔬菜、水果、三日苗以外，會再加入1-3克的薑黃粉（約含30-90毫克的薑黃素）、少許黑胡椒粒、2顆核桃一起攪拌，能幫助提升薑黃素吸收率。

薑黃最佳攝取量曝 4類人慎食

陳冠蓉提醒，根據世界衛生組織（WHO）與衛福部建議的薑黃素攝取量，每日每公斤體重建議上限為「0–3毫克」，整天攝取量控制於「200毫克以內」爲可容許量。舉例來說，60公斤成人攝取量約為1天180毫克的薑黃素。

陳冠蓉提到，有研究顯示，薑黃素可能具有抑制血小板凝集、降低血糖及降低器官移植抗排斥藥的療效。若有服用抗凝血藥、降血糖藥，或者有膽結石、消化道潰瘍者，建議補充薑黃素營養保健品前，先諮詢醫師。另，購買時除了要考慮劑量，也要選擇有完整標示和安全檢驗證明的產品，才能吃得安心。

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